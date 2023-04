Ein Grund für die geringe Bewegung auf den Aktienmärkten könnten unter anderem die fehlenden Impulse durch den Mangel an Datenveröffentlichungen gewesen sein. Denn am gestrigen Mittwoch seien keine relevanten Konjunkturdaten publiziert worden. Heute stehe jedoch zuallererst die Veröffentlichung des EZB-Protokolls auf dem Plan, welches aktuelle ökonomische Entwicklungen sowie die besprochenen geldpolitischen Optionen des EZB-Rats aus der letzten Sitzung zusammenfasse. Unter anderem könnten hier auch Signale hinsichtlich zukünftiger Zinsentwicklung entnommen werden. Weiters werde heute der Philly Fed Index in den USA veröffentlicht. Dieser Stimmungsindikator befinde sich derzeit mit -23,2 im klar negativen Bereich und deute somit auf eine negative konjunkturelle Entwicklung hin. Konsenserwartungen würden für heute höhere, wenngleich auch noch immer negative, Werte erwarten lassen. Dieselbe Dynamik lasse sich auf die heute am Nachmittag erscheinenden Daten zum europäischen Konsumentenvertrauen übertragen. Auch hier werde lediglich ein Abebben der negativen Stimmung prognostiziert. Sollten auch diese Veröffentlichungen es nicht schaffen, die Anlegerschaft in Handelslaune zu versetzen, so dürften spätestens die morgen erscheinenden PMIs aus Deutschland, dem Euroraum sowie den USA Impulse liefern.



Im Gegensatz zu den ruhigen Aktienmärkten habe gestern Bewegung an den Rohstoffmärkten geherrscht. Nachdem hinsichtlich des Ölpreises bereits in den letzten Tagen eine Abschwächung stattgefunden habe, handele ein Barrel der Nordseesorte Brent aktuell zu knapp USD 83 und befinde sich somit wieder nahe dem Niveau vor der OPEC+-Outputkürzung am Monatsbeginn. Der Abschlag basiere auf einem festeren Dollar sowie Befürchtungen hinsichtlich weiterer Zinssprünge der FED, welche sich negativ auf die Nachfrage nach Öl niederschlagen würden. Zudem werde Russlands Öl-Exportniveau im April ein Vier-Jahres-Hoch verzeichnen, obwohl noch zu Monatsbeginn von russischer Seite versichert worden sei, bis Jahresende Exportkürzungen vorzunehmen. Der Preis für eine Feinunze Gold sei gestern leicht gefallen und notiere heute Morgen knapp unter USD 2.000. Deutlichere Verluste habe Bitcoin hinnehmen müssen. Die Kryptowährung handele aktuell bei knapp unter USD 29.000. Als Belastungsfaktor habe sich sowohl bei Gold als auch bei Bitcoin die zunehmend falkehafter ausgelegte Geldpolitik der FED erwiesen.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen leicht schwächer präsentieren. (20.04.2023/ac/a/m)





Der gestrige Mittwoch verlief an den Börsen Europas im Großen und Ganzen recht ruhig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die europäischen Leitindices hätten nämlich mehrheitlich wenig verändert geschlossen. So habe die Eurozone-Benchmark-Index EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit -0,01% gehandelt. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe ein Minus von -0,41% hinnehmen müssen, wobei die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wien: VOE) (-6,3%) besonders negativ in Erscheinung getreten sei. Einzig und allein der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe seine Verluste am Ende des Tages wiedergutmachen und sich in den positiven Bereich retten können. Die Märkte in den USA hätten sich wie zuletzt richtungssuchend präsentiert und in Erwartung auf weitere Quartalszahlen wichtiger Unternehmen kaum nennenswerte Veränderungen verzeichnet.