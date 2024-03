Wien (www.aktiencheck.de) - Ein Mangel an Impulsen hatte am Montag an den europäischen Aktienmärkten einen ruhigen Handelstag zur Folge, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, sei die Industrieproduktion im Februar stärker angestiegen als erwartet. Dies lasse auf eine zunehmende Nachfrage nach Rohöl schließen. Auch auf der Angebotsseite habe der Ölpreis gestern Unterstützung bekommen, da der zweitgrößte OPEC-Produzent Irak eine Reduktion der Rohölexporte für die kommenden Monate angekündigt und die Ukraine erfolgreiche Drohnenangriffe auf Anlagen der russischen Ölindustrie gemeldet habe. Infolgedessen sei der Preis für Öl gestern deutlich angestiegen. Aktuell handele ein Fass der Nordseesorte Brent bei rund USD 87. Im Gegensatz dazu sei das Edelmetall Gold gestern auf der Stelle getreten. Der Preis für eine Feinunze liege aktuell bei rund USD 2.150. Der Bitcoin habe gestern moderate Kursverluste verzeichnet und handele aktuell bei rund USD 65.000.Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. In Japan, wo die Zentralbank heute Früh die acht Jahre anhaltende Negativzinsphase beendet habe, handele der Topix im positiven Terrain. Im Gegensatz dazu würden sich Hongkong und Festland-China schwächer zeigen. Makroseitig dürfte es heute spannender werden als gestern. So stünden unter anderem die ZEW-Konjunkturerwartungen für die Eurozone und Deutschland im Datenkalender. (19.03.2024/ac/a/m)