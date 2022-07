Dennoch: Die aktuell unsichere Lage der Weltwirtschaft und Geopolitik würden das generelle Investorenverhalten beeinflussen und auch absolute Top-Titel immer wieder unter Druck geraten. "Die erste Abschwungphase war rein zinsinduziert. Multiples, wie z. B. das KGV, kamen bei unveränderten Gewinnerwartungen zurück. Da zumindest im Falle einer Rezession die Gewinnerwartungen tatsächlich nicht zu halten sein werden, könnte eine weitere Abschwungphase für einige Titel bevorstehen." Das dürfte in den kommenden Wochen mit der Berichtssaison der Unternehmen für das 2. Quartal passieren.



"Bislang haben wir zwar schon Panik im Markt gesehen, aber noch nicht die finale Kapitulation, die oft nötig ist, um einen Boden zu finden. Danach könnte dann wieder eine sehr schnelle Gegenbewegung nach oben einsetzen, insbesondere wenn wieder mehr Zuversicht in Sachen Lieferketten und Energieversorgung einsetzen sollte. Letzteres setzt aber die Korrektur des Denkfehlers in der Energiepolitik voraus", prognostiziere der Fondsmanager.



Gleichzeitig werde der Markt weiterhin auf jedes Wort der Notenbanken achten. Laut Experte sei denkbar, dass die Zinssteigerungen nicht so weit gehen würden wie teilweise befürchtet. Ein Szenario, das den Aktienmarkt ebenfalls stützen könnte.



"In unserer Aktienauswahl halten wir an unserem Fokus auf die Kombination von Wachstum und Qualität fest. Dazu gehören aktuell defensive dividendenstarke Titel im Bereich der Grundversorgung wie auch globale Marktführer aus zukunftsorientierten Technologie- und Industriebereichen", erkläre Böckelmann. Er sei überzeugt, dass diese Werte auch im Falle einer Rezession ihre Wettbewerbsposition halten oder sogar ausbauen könnten. Allerdings schließe er dabei nicht aus, dass weitere Marktverwerfungen auch diese Titel nochmal unter Druck setzen könnten: "Das betrachten wir zunehmend als Kaufgelegenheit."



Zurückhaltung bei Anleihen



Der Finanzmarktexperte gehe weiterhin von einer negativen Realverzinsung (nominale Zinsen abzüglich Inflation) aus. Deshalb setze Euroswitch nach wie vor auf Zinsersatzstrategien, also alternativen Anlagen (sog. Liquid Alternatives), und halte sich insbesondere bei Anleihen aus dem Euroraum zurück. Der Grund: "Die Renditeerwartungen für EUR-Anleihen stehen trotz gesehener Zinsanstiege in keinem Verhältnis zu möglichen Kursverlusten bei weiteren Zinsanstiegen oder rezessionsbedingten Ausfällen. Ferner gibt es keine positiven Diversifikationseffekte", so Böckelmann. Und weiter: "Allerdings sehen wir vielleicht erste Opportunitäten in Italien bei 4% Rendite. Auch die USA haben über alle Laufzeiten vergleichbar attraktive Zinsniveaus erreicht - hier bevorzugen wir noch die kurzen Laufzeiten. Als Rezessionsschutz könnten im Verlauf der kommenden Wochen aber wieder langlaufende US Staatsanleihen interessant werden. Als Beimischung sind wir unverändert in chinesischen Staatsanleihen investiert."



Gold erachte der Fondsmanager in diesem Umfeld als ultimative Versicherung. Kurzfristig könnten die Kurse sinken - sei es, weil kurzfristig orientierte Sparer jetzt wieder Richtung Bankeinlagen wechseln würden, sei es, weil Russland sanktionsbedingt an die Goldreserven müsse. "Langfristig gilt, dass Gold mit der Überschuldung im Finanzsystem steigen sollte und sich damit mit einem gewissen Anteil im Portfolio als Versicherungsschutz eignet", urteile Böckelmann. (04.07.2022/ac/a/m)







