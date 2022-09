Kleinere Einbrüche, sogenannte Pullbacks, und Korrekturen von 10 Prozent und mehr seien relativ häufig und etwas, das jeder Anleger in seinem Finanzleben von Zeit zu Zeit erlebe. "Zwar kann sich ein Einbruch von bis zu 5 Prozent beunruhigend anfühlen, aber er tritt im Durchschnitt dreimal pro Jahr auf", so Sauer. Marktkorrekturen von 10 Prozent oder mehr kämen ebenfalls erstaunlich häufig, im Schnitt einmal pro Jahr vor. Bärenmärkte würden hingegen viel seltener auftreten, in etwa nur alle sechs Jahre.



Ein langfristiger Anlagehorizont könne Anlegern helfen, Bärenmärkte zu relativieren. Seit 1926 habe es beim S&P 500 14 Zeiträume mit Einbrüchen von über 20 Prozent gegeben. "Natürlich ist der durchschnittliche Bärenmarkteinbruch von 41 Prozent schmerzhaft, aber noch schmerzhafter ist es, die Bullenmärkte zu verpassen, die im Schnitt eine Performance von 162 Prozent lieferten", gebe Sauer zu bedenken.



Zwar gebe es immer wieder kürzere bis mittlere Zeiträume, in denen der Aktienmarkt stark korrigiere und der Aktienanleger (vorübergehend) massive Verluste erleiden könne. Zwei Gründe würden aus Sicht Sauers dennoch dafür sprechen, am Aktieninvestment festzuhalten: "Erstens bietet die Aktienanlage auf ganz lange Sicht (sagen wir fünfzig Jahre) den höchsten jährlichen Ertrag aller liquiden Assetklassen. Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, über ein längeres Zeitfenster (sagen wir zehn Jahre) einen Verlust zu erleiden, relativ gering." Die Expertin halte fest: "Je länger der Anlagehorizont, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen positiven Ertrag zu erwirtschaften."



Betrachte man beispielsweise die Entwicklung des S&P 500 von 1980 bis heute, so zeige sich: Trotz eines maximalen Drawdowns von durchschnittlich 14 Prozent innerhalb eines Jahres seien die jährlichen Renditen in 32 von 42 Jahren positiv gewesen. "Aktienmärkte haben ihre Höhen und Tiefen. Als Anleger muss man lernen, damit zu leben", so Sauer. (19.09.2022/ac/a/m)







Delaware (www.aktiencheck.de) - Die Volatilität an den globalen Aktienmärkten hat seit Jahresanfang drastisch zugenommen, so Desiree Sauer, Investment-Strategin bei Lazard Asset Management.Viele Investoren würden dazu neigen, in volatilen Phasen panisch zu reagieren und Teile ihrer Kapitalanlage zu veräußern. Aus Sicht von Desiree Sauer ein großer Fehler: "Zeiten hoher Marktvolatilität sind meist der schlechteste Zeitpunkt, um über gravierende Portfolioumstrukturierungen nachzudenken."