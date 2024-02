Seit Juli 2022 signalisiere der Index ununterbrochen eine Rezession. Die enttäuschenden Daten hätten eine unmittelbare Reaktion der Anleger ausgelöst, die ihre Gewinne kurzfristig gesichert hätten.



Der DAX sei auf 17.310 Punkte gesunken, nachdem er kurz zuvor ein neues Rekordhoch von 17.386 Punkten erreicht habe. Die starken Quartalszahlen von NVIDIA gestern Abend hätten positive Impulse geliefert.



Im Dienstleistungssektor habe es eine leichte Verbesserung gegeben, wobei der entsprechende PMI von 48,0 auf 48,2 Punkte gestiegen sei. Dennoch bleibe Vorsicht geboten angesichts der anhaltenden Unsicherheit.



Ein Hoffnungsschimmer könnte in der zunehmenden Forderung an die Europäische Zentralbank (EZB) liegen, die Zinsen früher als geplant zu senken. Dies könnte ein wichtiger Schritt sein, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Erholung voranzutreiben. (22.02.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der neueste Bericht über den Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland malt ein düsteres Bild für die Wirtschaft und lässt wenig Hoffnung auf eine schnelle Erholung, so die Experten von eToro.Im Februar sei der PMI, ein bedeutender Frühindikator für das Bruttoinlandsprodukt (BIP), von 45,50 auf 42,30 Punkte gefallen. Diese Verschlechterung komme nach einer Phase, in der sich der PMI sechs Monate in Folge erholt habe. Die Frage sei: Wann werde der Index wieder die entscheidende Marke von 50 Punkten überschreiten?