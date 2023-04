Hintergrund dieses Schrittes könnte sein, dass es nicht viele deutschsprachige Kandidaten mit entsprechender Erfahrung für den Posten gebe. Somit würde sich das Haus den Weg offen halten, einen nicht-deutschsprachigen, externen Kandidaten berufen zu können. Diesem könnte dann von Rohr mit seinen Kontakten zum Mutterkonzern an die Seite gestellt werden. Für die DWS gehe jedenfalls die Suche nach einem Aufsichtsratschef los.



Wien (www.aktiencheck.de) - Nach Rückzug: Spekulationen um Nachfolge von Deutsche-Bank-Vorstand - AktiennewsKarl von Rohr möchte seinen Vorstandsvertrag beim größten deutschen Geldhauses nicht verlängern, so die Experten von "FONDS professionell".In der Nachfolgefrage würden erste Namen fallen. Auch eine Verkleinerung des Gremiums stehe angeblich im Raum. Für den DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS)-Aufsichtsratsvorsitz sollten derweil auch externe Kandidaten möglich sein.Nachdem der Privatkundenvorstand und stellvertretende Vorstandschef der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), Karl von Rohr, seinen Rückzug angekündigt hat, gehen die Spekulationen um eine mögliche Nachfolge los. Der Wirtschaftszeitung "Handelsblatt" zufolge läuft es auf einen internen Nachfolger hinaus. Noch Ende kommender Woche soll der Aufsichtsrat zusammenkommen und über die Nachfolge entscheiden, berichtet die Zeitung und beruft sich auf Insider.Von Rohr habe angekündigt, seinen Vorstandsvertrag nicht über das vorgesehene Ende am 31. Oktober 2023 hinaus zu verlängern. Dies erfolge auf eigenen Wunsch. Berichten zufolge hätte der Vertrag aber nicht verlängert werden sollen. Als naheliegende Anwärter für die Nachfolge nenne das "Handelsblatt" den Chef des deutschen Privatkundengeschäfts, Lars Stoy, sowie den Chef des Wealth Managements und des internationalen Privatkundengeschäfts, Claudio de Sanctis.Verkleinerung des Vorstands?Vorstandschef Christian Sewing habe im Februar gesagt, er wolle mehr einsparen als die bislang angestrebten zwei Milliarden Euro, unter anderem durch den Abbau von Arbeitsplätzen. Eine Verkleinerung des Vorstands müsse jedoch nicht darin münden, dass der Posten von Rohrs nicht neu besetzt werde, sondern könne auch an anderer Stelle erfolgen, so "Bloomberg". Die Deutsche Bank habe sich auf Anfrage von FONDS professionell nicht dazu äußern wollen.Alle Optionen im DWS-Aufsichtsrat offenAuch sein Amt als Aufsichtsratschef der Fondstochter DWS gebe von Rohr ab. Der Mutterkonzern habe aber darum gebeten, dass von Rohr auf der Hauptversammlung der DWS im Juni noch für eine weitere Amtszeit als einfaches Mitglied im Aufsichtsrat kandidiert, habe der Asset Manager mitgeteilt.