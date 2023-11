Auch die Zentralbanken hätten zuletzt mitgespielt und von weiteren Zinserhöhungen abgesehen. Man dürfe jedoch nicht vergessen, dass das Zinsniveau immer noch hoch sei. Auch die Inflation in Europa und auch USA bewege sich langsam rückwärts und liege nun auf einem Niveau wie zuletzt 2021. "Der Inflationsrückgang hat auch seinen Preis", so Oliver Grass: "Immer noch hohe Zinsen, eine deutliche wirtschaftliche Eintrübung und zunehmend düstere Prognosen für die weitere Entwicklung."



Die positive Entwicklung der Indices hätten auf beiden Seiten des Atlantiks nur wenige hochkapitalisierte Einzeltitel getragen - insbesondere aus dem Technologiebereich. Das Gros der Titel im breiten Markt habe Minus gemacht und sei jetzt günstig bewertet, so Grass, zumal auch weitere Verschlechterungen bei den Unternehmenszahlen bereits berücksichtigt seien: "Die Mehrzahl der Experten erwartet eine größere Rezession - sowohl in Europa als auch in den USA. Solche Konsens-Meinungen werden bereits sehr frühzeitig eingepreist. Für Anleger ist das etwas mehr als nur ein kleiner Lichtblick."



Die Situation für Kapitalanleger sei gar nicht so schlecht, wenn man drei zentrale Punkte berücksichtige: In der Breite seien die Aktienmärkte günstig bewertet und hätten Potenzial nach oben, sobald die Nachrichtenlage dies hergebe. Die Anleihenmärkte brächten wieder Renditen wie seit vielen Jahren nicht mehr. Grass ergänze: "Selbst wenn die Zinswende nicht so deutlich eintritt, wie von vielen erwartet, sind wieder über Jahre planbare höhere Zinserträge möglich." Der dritte Punkt seien mögliche geopolitische Eskalationen. Sie könnten in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihren Auswirkungen auf die Kapitalmärkte nicht wirklich kalkuliert werden, so Grass. Er rate daher: "Für die Portfoliosteuerung hilft nur Diversifikation." (08.11.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Seit ihrem kräftigen Rutsch im September konnte sich die Stimmung der Investoren nicht mehr erholen, so Oliver Grass, Portfoliomanager der Fürst Fugger Privatbank.Vorsicht sei angesagt, Risikoreduktion und Absicherung. Tatsächlich habe der unerwartet heftige neuerliche Renditeanstieg bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen bis auf über 5 Prozent für Investoren mit Anleihen in den Depots schmerzhafte Kursrückgänge bedeutet. Für Oliver Grass beginne die Lage nun sich zu stabilisieren: "Die Kurse von Rentenpapieren scheinen sich in den USA und in Europa gefangen zu haben. Für Anleger, die auf eine Zinswende hoffen, hat dies die Zuversicht zurückgebracht."