Die Schlagzeilen über den Untergang unprofitabler Technologiewerte hätten sich generell auf die Anlegerstimmung im Technologiesektor ausgewirkt. Der globale Zinsanstieg habe die Marktstimmung verschoben, von "Wachstum um jeden Preis" hin zu Unternehmen mit profitablem Wachstum und Selbstfinanzierung. Auf der wichtigsten Technologiekonferenz von Morgan Stanley im März sei besonders auf Schlüsselwörter, die in den Unternehmenspräsentationen gefallen seien, geachtet worden: Am häufigsten genannt worden seien Margen, Effizienz, Kostensenkungen und Entlassungen. Mark Zuckerberg habe den Begriff "Jahr der Effizienz" in seinem Brief an die Meta-Mitarbeiter zu Jahresbeginn geprägt (die Aktie sei seit Jahresbeginn um mehr als 100% gestiegen).



Gleichzeitig seien nach der kleinen Bankenkrise erneut Bilanzsorgen aufgetaucht, und die starken Bilanzen der "Big Tech"-Unternehmen seien endlich belohnt worden. Binnen zwei Wochen hätten Alphabet einen neuen Aktienrückkauf in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar und Apple in Höhe von 90 Milliarden US-Dollar angekündigt.



Die Kombination aus starken Bilanzen, hohen Gewinnen und Cashflows, die es ermöglichen würden, bedeutende Investitionen in wichtige neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) selbst zu finanzieren, sei vom Markt honoriert worden. "Magnificent 7" sei zu einem Begriff geworden, der die Unternehmen Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla umfasse, die in diesem Jahr die Aktienmärkte dominiert hätten. Obwohl sich diese Unternehmen in vielen Punkten unterscheiden würden, hätten sie doch eines gemeinsam: profitables Wachstum, starke Bilanzen und in vielen Fällen eine neue Entschlossenheit, die Kosten zu senken und die Gewinnspannen zu erhöhen. Außerdem hätten die meisten von ihnen starke Marktanteile im Bereich KI. Diese Kombination dürfte für Anleger attraktiv sein angesichts der Rückkehr der Kapitalkosten auf ein normaleres Niveau.



Trotz ihrer starken Performance 2023, würden sich die "Magnificent 7" erheblich in Bezug auf ihre Bewertung und ihr Wachstumspotenzial unterscheiden. Die Experten von Janus Henderson Investors gehen davon aus, dass diese Unterschiede noch größer werden. Darüber hinaus würden sie auch jenseits der "Magnificent 7" viele Chancen im Sektor, bei Unternehmen mit starken langfristigen profitablen Wachstumsaussichten und angemessenen Bewertungen, sehen.



Wir würden eine Rückkehr zum fundamentalen Investieren erleben, bei dem die Aktienkurse mit positiven Gewinnrevisionen korrelieren würden - so wie es sein sollte - und nicht so sehr von den Erwartungen und den neuesten Trends abhängen würden. Eine größere Dispersion bei den Aktienkursen schaffe mehr Möglichkeiten für Stockpicker, insbesondere im Technologiesektor: Der Übergang von der derzeit vorherrschenden Ära des mobilen Internets zu einer zukünftigen Welt der KI, aus der neue Marktführer und Schlusslichter hervorgehen würden. Die Aktienauswahl auf Basis der Fundamentalanalyse sei für dieses Umfeld gut geeignet.



Seit der globalen Finanzkrise seien die Zinsen fast bei Null und die quantitative Lockerung der Geldpolitik Standard gewesen. In einer Welt mit normalisierten Kapitalkosten seien Anleger mit einer erfolgreichen Aktienauswahl und Erfahrungen mit verschiedenen Markt- und Technologiezyklen gut positioniert, um sich in diesem neuen Umfeld zu behaupten. (11.09.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Pandemie beschleunigte das Technologiewachstums in vielen Bereichen und sorgte für "Gratisgeld" in Form von Nullzinsen und quantitativer Lockerung, so Richard Clode, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors.Die Zentralbanken hätten damit versucht, den durch die Lockdowns entstandenen Wirtschaftsschaden zu beheben. Mit der steigenden Nachfrage nach digitaler Transformation sei es zu einem Einbruch der Kapitalkosten gekommen, was unweigerlich zu Fehlentscheidungen bei der Asset Allocation geführt habe. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2021 (bis März 2022) habe der Softbank Vision Fund (SVF) 44,3 Milliarden US-Dollar in private Technologie-Start-ups investiert. Bitcoin sei zum ersten Mal über 60.000 US-Dollar gestiegen, und der Morgan Stanley Unprofitable Technology Basket habe nach einem Anstieg um 343% von den Tiefstständen im März 2020 seinen Höhepunkt erreicht. In dieser Zeit habe es 300 SPAC-Börsengänge (Special Purpose Acquisition Company Initial Public Offerings), gegeben und fast 40% der in den USA notierten Technologieunternehmen seien nicht rentabel gewesen.Die Erholung der Volkswirtschaften nach der Pandemie habe die Nachfrage und damit auch die anhaltenden Angebotsengpässe beschleunigt - ein Garant für Inflation, die wiederum steigende Zinsen erfordert habe. Steigende Zinssätze hätten natürlich den auf kostenlosem Geld basierenden Assets geschadet, wie der 74%ige Rückgang sowohl des Morgan Stanley Unprofitable Technology Basket als auch von Bitcoin zeige. Bis zum vierten Quartal 2022 habe es nur acht SPAC-Börsengänge gegeben, und der Softbank Vision Fund habe in seinem gesamten Geschäftsjahr 2022 nur 4 Milliarden US-Dollar investiert; die vierteljährliche Investitionsrate des Fonds sei um 97% gefallen.