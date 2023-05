Zusätzlich sei am Freitag die Rede von FED-Chef Powell im Zentrum gestanden, der indiziert habe, dass vor dem Hintergrund der nunmehr strafferen Finanzierungsbedingungen keine weiteren Zinsanhebungen notwendig sein könnten - und somit am nächsten Meeting im Juni von einer Pause auszugehen sei. Finanzministerin Yellen habe wiederum für Aufregung im Finanzsektor gesorgt, da sie angemerkt habe, dass weitere Fusionen bei Banken notwendig sein könnten. Dies sei als Hinweis gesehen worden, dass weitere klein- und mittelgroße Kreditinstitute in Probleme schlittern könnten. Der kleiner kapitalisierte Banken umfassende KBW-Index habe folglich um rund 1% nachgegeben.



Der Ölpreis habe sich am Freitag wenig verändert präsentiert. Etwas Unterstützung für den Rohstoff sei von einem gemeinsamen Statement von russischer und iranischer Seite gekommen, in dem das Commitment zu den vereinbarten Drosselungsabsichten der OPEC+ bestätigt worden sei. Gold habe am Freitag um mehr als 1% zugelegt. Rückenwind sei von den erneuten Verzögerungen rund um die US-Schuldenobergrenzenthematik gekommen. Des Weiteren habe die Einführung von US-Sanktionen gegenüber russischen Goldminenunternehmen für Auftrieb gesorgt.



In Asien würden sich die Aktienbenchmarks heute überwiegend mit Kurszuwächsen präsentieren, einzig in Festlandchina gehe es leicht abwärts.



In dieser Woche stünden neben der Schuldenobergrenzenthematik insbesondere wichtige Unternehmensumfragen im Fokus. So würden morgen die Flash-PMIs und am Mittwoch der ifo-Index veröffentlicht. (22.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf eine "schnelle" Lösung im Streit um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze, das klarer werdende Ende des FED-Zinsanhebungszyklus und einige Konjunkturdaten, die das Narrativ einer "sanften Landung" der US-Wirtschaft nährten, sorgten in der letzten Woche für Rückenwind an den Aktienbörsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gleichzeitig hätten die Staatsanleihe-Renditen wieder etwas angezogen.