Der Konsens der Marktteilnehmer sei, dass ein Goldlöckchen-Szenario jetzt so gut wie sicher sei. Sie würden davon ausgehen, dass die Inflation auf unter 2 Prozent sinken und dort verharren werde, während die Beschäftigung robust bleibe - die Zinsen also wieder sinken könnten.



Die Experten vom Redwheel Global Equity Team würden hingegen denken, dass man eine Rezession, Inflation oder eine Kombination beider Faktoren erleben könnte. Wenn es zu einer Rezession komme, und viele Indikatoren würden dafür sprechen, dass sie bereits begonnen habe, dann würden die Unternehmensgewinne wahrscheinlich sinken. Das würde die Marktteilnehmer überraschen, da sie 2024 einen deutlichen Anstieg der Erträge erwarten würden. Dann könnte es nach Meinung der Experten zu Schwankungen kommen und defensive Investments seien gefragt.



Für den wahrscheinlicheren Fall würden die Experten jedoch halten, dass die Zinsen bei den ersten Anzeichen von wirtschaftlicher Schwäche sinken würden. Denn dies sei im Sinne der meisten Regierungen. Sie könnten sich hohe Zinssätze nicht länger leisten, weil sie zu hohe Schulden hätten. Sie wollten nicht, dass die Inflation einbreche, da sie mit ihrer Hilfe ihre Verbindlichkeiten abtragen könnten. Mehrere Regierungen hätten außerdem wichtige Wahlen vor sich und wollten sich nicht in einer Rezession den Wählern stellen.



Wenn die Zentralbanken aber zu früh nachgeben würden, steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation nicht nachhaltig eingedämmt sei - sondern wie in den 1970er-Jahren in Wellen zurückkehre. Dies könnte zu Schwankungen in vielen Anlageklassen führen und die Realrenditen erheblich belasten. In solchen Phasen müssten Unternehmen über Preisgestaltungsmacht verfügen, um den nominalen Cashflow zu steigern, damit die Dividenden entsprechend der Inflation wachsen könnten - wie auch in den 1970er-Jahren.



Die Experten würden denken: Angesichts der Rückkehr der Volatilität gehe es nicht mehr darum, schnell reich zu werden und zu versuchen, die besten Werte im Aufwärtstrend zu finden. Es werde dagegen auf die Begrenzung der Volatilität ankommen, da das Abwärtsrisiko zum bedeutenderen Faktor werde. Schließlich werde auch die Bewertung wieder eine größere Rolle spielen. In Boom- und Bust-Phasen sei es für Unternehmen viel schwieriger, die Erwartungen zu erfüllen. Daher könnten überhöhte Bewertungen zu einem bedeutenden Risikofaktor werden.



Es werde eine Zeit der Disziplin sein. Eine Zeit, in der man sich von der mittlerweile sehr konzentrierten Anlegerherde abgrenzen müsse. Eine Zeit, in der die Gesamtrendite wieder von der Aufzinsung der Erträge und nicht vom Kapitalwachstum bestimmt werde. (08.01.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Nick Clay - Portfoliomanager der Redwheel Global Equity Income Strategy, greift zur Feder und schreibt zu den Aussichten für Investments in Global Equities im neuen Jahr 2024.Die Anleiherenditen seien 2023 in den entwickelten Volkswirtschaften über die gesamte Kurve hinweg angestiegen. Die Inflation habe im Jahresverlauf ausgehend von ihren vorherigen Höchstständen deutlich zu sinken begonnen. Gleichzeitig habe sich die Konjunktur verlangsamt. Die USA hätten sich dabei robuster gezeigt, während Europa einen schnelleren Wachstumsrückgang habe hinnehmen müssen. Dies sei auf zwei Faktoren zurückzuführen gewesen: Erstens auf die anhaltenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und zweitens auf die engere wirtschaftliche Verflechtung Europas mit China. Die Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt habe nach der auf die Corona-Lockdowns folgende Öffnung seiner Wirtschaft Schwierigkeiten gehabt, Fahrt aufzunehmen. Außerdem habe das Land mit den Folgen der Exzesse am Immobilienmarkt zu kämpfen.Auch in den USA habe es im Jahresverlauf erste Anzeichen dafür gegeben, dass der Druck auf die Konjunktur zunehme. Einige US-Regionalbanken seien untergegangen. Auch aufseiten der US-Verbraucher hätten sich Schwierigkeiten gezeigt: Die Zahlungsrückstände bei Autokrediten und Kreditkartenrechnungen hätten zugenommen und die Immobilienpreise hätten zu sinken begonnen. Der Arbeitsmarkt sei zwar robust geblieben. Die Staatsverschuldung sei jedoch weiter angestiegen - das US-Defizit sei um eine weitere Billion US-Dollar gewachsen. Die Bedenken würden zunehmen, ob sich die Regierungen hohe Zinsen leisten könnten.