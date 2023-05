NYSE-Aktienkurs Royal Caribbean Group-Aktie:

79,00 USD +1,41% (26.05.2023, 22:01)



ISIN Royal Caribbean Group-Aktie:

LR0008862868



WKN Royal Caribbean Group-Aktie:

886286



Ticker-Symbol Royal Caribbean Group-Aktie:

RC8



NYSE-Symbol Royal Caribbean Group-Aktie:

RCL



Kurzprofil Royal Caribbean Group:



Die Royal Caribbean Group (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist eines der führenden Kreuzfahrtunternehmen der Welt mit einer Flotte von 64 Schiffen, die rund 1.000 Ziele auf der ganzen Welt ansteuern. Die Royal Caribbean Group ist Eigentümer und Betreiber von drei preisgekrönten Kreuzfahrtmarken: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises und Silversea Cruises. (30.05.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Royal Caribbean Group-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist erhöhen das Kursziel für die Aktie von Royal Caribbean Group (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) von 72 auf 85 USD.Truist habe das Kursziel für Royal Caribbean angehoben und behalte das Rating "hold" für die Aktie bei. Dies sei Teil einer umfassenderen Research-Note, die die jüngsten Gespräche mit Führungskräften großer Reisebüros und die Analyse von "Big Data" zu zukünftigen Buchungen und Preisen widerspiegele. Die Buchungs- und Preistrends für das Jahr 2023 hätten ziemlich gut mit den Beobachtungen von vor acht Wochen übereingestimmt. Was jedoch hervorgestochen habe, sei die Stärke der Buchungen für 2024 und 2025 gewesen, da die Buchungsdynamik für diese Jahre stark sei und die Branche eine sehr starke Geschäftsbasis aufbaue, so die Analysten in einer Research Note.Die Analysten von Truist bewerten die Aktie von Royal Caribbean Group weiterhin mit "hold". (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze Royal Caribbean Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Caribbean Group-Aktie:73,92 EUR +0,33% (30.05.2023, 13:59)