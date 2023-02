Euronext Paris-Aktienkurs Rothschild & Co-Aktie:

Kurzprofil Rothschild & Co:



Rothschild & Co (ISIN: FR0000031684, WKN: 859054, Ticker-Symbol: 13F, Euronext Paris-Ticker: ROTH) ist die Muttergesellschaft der Rothschild Gruppe, die in den Bereichen Finanzberatung, Vermögens- und Asset Management sowie Merchant Banking tätig ist. (06.02.2023/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rothschild & Co: Familie Rothschild plant Privatisierung - Kurssprung - AktiennewsDie Aktien von Rothschild & Co (ISIN: FR0000031684, WKN: 859054, Ticker-Symbol: 13F, Euronext Paris-Ticker: ROTH) stiegen am Montag sprunghaft um 17%, als bekannt wurde, dass Concordia, die Holdinggesellschaft der mächtigen Rothschild-Familie und größter Aktionär von Rothschild & Co, ein Angebot für die verbleibenden Aktien des Finanzdienstleistungskonzerns zum Preis von 48,0 Euro pro Aktie mit Dividendenausschüttung abgeben und das Unternehmen schließlich von der Pariser Börse nehmen wollte, so die Experten von XTB.Die Rothschild-Familie besitze derzeit 38,9% der Aktien und 47,5% der Stimmrechte des Unternehmens."Jedes der Unternehmen wird besser auf der Grundlage seiner langfristigen Leistung als auf der Grundlage kurzfristiger Erträge bewertet. "Deshalb ist ein privates Eigentum an der Gruppe besser geeignet als eine öffentliche Notierung", habe Concordia geschrieben.Im Rahmen des Vorschlags würden die Aktionäre auch eine ordentliche Dividende von 1,40 Euro pro Aktie und eine mögliche Sonderausschüttung" von 8,00 Euro pro Aktie erhalten, falls das Angebot angenommen werde.Börsenplätze Rothschild & Co-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Rothschild & Co-Aktie:47,25 EUR +18,57% (06.02.2023, 13:33)