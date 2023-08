6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Rosenbauer (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Produkte aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung decken alle wichtigen Normenwelten ab. Mit einem Umsatz von 975,1 Mio. Euro, rund 4.100 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2021) und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt.



Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer. (11.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) unter die Lupe.Rosenbauer habe das zweite Quartal 2023 besser als erwartet abgeschlossen. Das Umsatzwachstum von 6% auf EUR 269 Mio. habe 9% über der Analysten-Schätzung gelegen. Nach Angaben des Unternehmens seien ein guter Produktmix und Preiseffekte die Haupttreiber gewesen, während Verzögerungen bei Fahrwerkslieferungen weiterhin eine Belastung dargestellt hätten. Das EBIT habe mit EUR 5,6 Mio. die Analysten-Schätzung um ca. EUR 2 Mio. übertroffen. Laut Firmenangaben hätten weitere Kosteneinsparungen im Rahmen des "Refocus, Restart"-Programms realisiert werden können. Aufgrund eines schwächeren Zinsergebnisses habe der Vorsteuerverlust von EUR -1,6 Mio. der Analysten-Prognose entsprochen.In der Präsentation habe Rosenbauer gezeigt, dass ein steigender Anteil der erzielten Kosteneinsparungen (derzeit rund EUR 25 Mio.) aus dem "Refocus, Restart"-Programm (angestrebte Einsparungen EUR 31 Mio.) im Laufe des ersten Halbjahres ertragswirksam geworden sei (rund EUR 10 Mio.).Die Auftragslage sei weiterhin ausgezeichnet. Der Auftragseingang habe mit EUR 372 Mio. (+17%) die Analysten-Erwartung übertroffen. Der Analyst gehe davon aus, dass der Anstieg stark durch Preiseffekte getrieben gewesen sei. Der Auftragsbestand sei auf EUR 1,69 Mrd. geklettert.In Bezug auf die Bilanz falle der weitere Anstieg der Nettoverschuldung auf EUR 466 Mio. (Verschuldungsgrad 264%) gegenüber EUR 320 Mio. (Verschuldungsgrad 172%) zum Jahresende 2022 auf. Der operative Cash Flow habe mit EUR -139 Mio. etwas unter der Vergleichsperiode gelegen. Dementsprechend sei die Eigenkapitalquote auf 15,8% gegenüber EUR 19,1% zum Jahresende 2022 gesunken. Die magere Bilanzqualität bleibe nach Ansicht des Analysten ein wesentlicher Schwachpunkt.Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 sei bekräftigt worden. Das Management strebe einen Umsatz von mehr als EUR 1 Mrd. und eine EBIT-Marge von rund 3% an. Unter Berücksichtigung der saisonalen Ergebnisstärke des zweiten Halbjahrs, weiterer Kostensenkungsmaßnahmen und einer weiteren Verbesserung der Lieferketten erscheine das Ergebnisziel realistisch. Dies spiegle sich auch in der EBIT-Konsensprognose von EUR 32 Mio. wider. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass Q2 ein solides Quartal gewesen sei, aber der signifikante Bedarf einer Bilanzverbesserung bleibe ein Schwachpunkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.