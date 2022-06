3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Rosenbauer (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Produkte aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung decken alle wichtigen Normenwelten ab. Mit einem Umsatz von 975,1 Mio. Euro, rund 4.100 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2021) und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt.



Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer. (28.06.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) unter die Lupe.Zusammen mit einem substanziellen operativen Verlust von knapp EUR 19 Mio. im ersten Quartal habe Rosenbauer die Finanzziele für das GJ 2022 reduziert. Der Umsatz werde nun bei rund EUR 1 Mrd. und die EBIT-Marge im Bereich von 1% bis 3% erwartet. Zuvor seien über EUR 1 Mrd. bzw. eine stabile Marge von rund 3,6% in Aussicht gestellt worden.Der Konzern sei signifikant von Lieferketten- und Materialengpässen sowie von Kosteninflation betroffen. Niedrige Produktionsraten bei LKW-Herstellern und die verschlechterte Verfügbarkeit von Chassis seien ein großes Problem. Aufgrund der im Rahmen von Ausschreibungen fixierten Preise könne Rosenbauer die höheren Inputkosten kaum bis gar nicht an Kunden weitergeben. Ein Kostensenkungsprogramm im Ausmaß von EUR 21,5 Mio. sei implementiert worden und solle ab Juni die Ergebnisentwicklung positiv beeinflussen. Der Hauptfokus liege dabei auf den österreichischen und amerikanischen Werken.Aufgrund der kurzfristig unveränderten Herausforderungen würden die Analysten der RBI auch für das zweite Quartal einen operativen Verlust erwarten. Trotz zuletzt leicht positiver Zeichen bleibe die Visibilität auf eine signifikante und dauerhafte Verbesserung der Lieferprobleme gering.Im Rahmen der Interschutz Messe habe Rosenbauer einen Capital Markets Day mit Fokus auf die Strategie bis 2030 abgehalten. Die finanziellen Ambitionen seien bereits im Vorfeld verlautbart worden. Der Umsatz solle auf rund EUR 2 Mrd. verdoppelt und die EBIT-Marge auf 7% verbessert werden. Diese Profitabilität sei zuletzt im GJ 2011 erreicht worden.Umsatzseitig werde der größte Wachstumsanteil von einer Steigerung der Fahrzeuglieferungen von 2.000 auf 3,000 Einheiten getragen. Damit solle der Fahrzeugumsatz von rund EUR 700 Mio. auf EUR 1,4 Mrd. gesteigert werden. Den kleineren Produktesegmenten wie Komponenten, Ausrüstung und Kundenservices werde überproportionales Wachstumspotenzial bescheinigt.Margenseitig solle vor allem ein höherer Grad an Modularisierung und Vorfertigung für Auftrieb sorgen. Zudem sollte sich der Produktmix stärker in Richtung profitablerer Produkte wie z.B. Ausrüstung und Komponenten entwickeln.Die Analysten der RBI hätten das schwache Auftaktquartal und den reduzierten Jahresausblick in ihren Schätzungen reflektiert, würden das Kursziel von EUR 42,50 auf EUR 39,00 senken und die "Halten"-Empfehlung bestätigen. Rosenbauer habe ambitionierte Langfristziele, jedoch fehle es nach Meinung der Analysten der RBI kurzfristig an Kurskatalysatoren. Die Rahmenbedingungen würden trotz leichter Verbesserungen angespannt bleiben und aufgrund der langen Durchlaufzeiten würden das Geschäftsmodell bzw. die Margen anfällig gegenüber weiteren Kostensteigerungen bleiben. Neben einer stärkeren Profitabilitätssteigerung und höheren Kapitalrenditen sei nach Meinung der Analysten der RBI der damit verbundene verbesserte Track Record ein wichtiger Faktor für eine höhere Bewertung der Aktie.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten die Rosenbauer-Aktie weiterhin zu halten. (Analyse vom 28.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen