Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Rosenbauer (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Produkte aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung decken alle wichtigen Normenwelten ab. Mit einem Umsatz von 975,1 Mio. Euro, rund 4.100 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2021) und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt.



Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer. (21.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) unter die Lupe.Die endgültigen Ergebnisse hätten im Vergleich zu den Analystenprognosen keine Überraschungen enthalten. Für das Geschäftsjahr 2023 sei der Ausblick bestätigt worden, die Markterwartungen jedoch ambitioniert.Rosenbauer habe mit einem Umsatz von EUR 972 Mio. und einem EBIT von EUR -10,6 Mio. (Marge -1,1%) das vorläufige Ergebnis des GJ 22 bestätigt. Remis erinnere daran, dass der Verlust ein ausgeglichenes Ergebnis bedeute, wenn man die Kosten für die Interschutz-Messe und die Umstrukturierung bzw. das Ausscheiden des Managements berücksichtige. Der Verlust vor Steuern sei mit EUR -30,1 Mio. geringfügig höher als vorab indiziert gewesen (vorläufig EUR -28,6 Mio.) und der Nettoverlust habe sich auf EUR -24,5 Mio. belaufen.Das Unternehmen werde für das vergangene Jahr keine Dividende ausschütten. Dies entspreche zwar voll und ganz der Analystenprognose, könnte aber für den Markt eine Überraschung darstellen, da die Medianerwartung von Refinitiv bei EUR 0,35 liege.Der operative Cashflow habe mit EUR -2 Mio. leicht im negativen Bereich und damit im Bereich der Analystenschätzungen von EUR -9 Mio. gelegen. Die Nettoverschuldung habe zum Jahresende 22 bei EUR 320 Mio. gelegen (nach EUR 204 Mio. im Vorjahr) und damit fast genau der Analystenschätzung von EUR 318 Mio. entsprochen. Neben der schwachen Ergebnisentwicklung habe vor allem der steigende Working-Capital-Bedarf (u.a. Vorratsaufbau) belastet. Darüber hinaus habe auch der Kauf der US-Minderheiten verdaut werden müssen. Infolgedessen hätten sich die Bilanzkennzahlen mit einem Rückgang der Eigenkapitalquote auf 19,1% und einem Anstieg des Verschuldungsgrads auf 172% verschlechtert.Die Prognose für das Geschäftsjahr 23 sei bereits bekannt gegeben worden und werde durch einen Auftragsbestand von EUR 1,47 Mrd. zum Jahresende untermauert. Das Management strebe einen Umsatz von mehr als EUR 1 Mrd. und eine Verbesserung der EBIT-Marge um ca. 4%-Punkte an. Letzteres impliziere etwa 3%. Die Analystenprognosen würden bei EUR 1,12 Mrd. bzw. 3,6% (EBIT EUR 41 Mio.) liegen. Die Medianprognosen von Refinitiv von EUR 1,10 Mrd. und EUR 40 Mio. würden eine ähnliche Rentabilität wie die Analystenschätzungen implizieren.Die letzte Empfehlung für die Rosenbauer-Aktie lautete "Halten", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 21.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.