Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Rosenbauer (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Produkte aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung decken alle wichtigen Normenwelten ab. Mit einem Umsatz von 975,1 Mio. Euro, rund 4.100 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2021) und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt.



Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer. (18.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS).Die Gewinnentwicklung in Q2 sei angesichts der Preiseffekte und der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen ermutigend gewesen und der Analyst gehe davon aus, dass das Schlimmste in Bezug auf die Profitabilität überstanden sein könnte. Vor diesem Hintergrund erscheine auch ein Erreichen der Finanzziele für 2023 als sehr realistisch. Gleichzeitig sei er jedoch der Ansicht, dass mehr als nur ein gutes Quartal erforderlich sei, um den Aufwärtstrend wirklich als nachhaltig bezeichnen zu können.Nach Erachten des Analysten hänge die Neubewertung der Aktie von einer Verbesserung der Bilanzqualität ab, welche sich "organisch" nur sehr langsam einstellen dürfte. Das Management habe diesbezüglich indiziert, diverse Optionen zu prüfen.Aufgrund angepasster Schätzungen senkt Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, das Kursziel von EUR 38,00 auf EUR 35,00 und bleibt bei seiner "halten"-Empfehlung für die Rosenbauer-Aktie. (Analyse vom 18.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity