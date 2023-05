"Diese Leute in Washington mögen ihn (den Bitcoin - Anm. d. Red.) nicht, weil sie ihn nicht kontrollieren", so der Republikaner. Und das Ziel der "zentralen Planer" im Kapitol sei es ja, "die Kontrolle über die gesamte Gesellschaft" zu erlangen. "Bitcoin stellt eine Bedrohung für sie dar, also versuchen sie, ihn in Grund und Boden zu regulieren", so DeSantis weiter.



Seine Prognose: Sollte Joe Biden im nächsten Jahr für weitere vier Jahre wiedergewählt werden, würde die Regulierungsmaßnahmen seiner Regierung für Kryptos "wahrscheinlich das Ende bedeuten".



Im Gegensatz zu seinen politischen Widersachern habe er nicht das Bedürfnis, alles zu kontrollieren, was die Bürger in diesem Bereich tun würden. Als Präsident würde er sich dafür einsetzen, dass die Menschen weiterhin im Bereich Bitcoin und Co aktiv sein könnten, so DeSantis. Natürlich seien mit Kryptowährungen Risiken einhergegangen, doch die Menschen, die sich dafür interessieren würden, seien "klug genug" und könnten "eigene Entscheidungen treffen".



Man müsse die politischen Ansichten von Ron DeSantis nicht teilen, doch darum gehe es an dieser Stelle auch nicht. Was im Hinblick auf seine Aussagen zum Bitcoin wirklich zähle, sei ein anderer Punkt: Die Digitalwährung habe inzwischen eine derartige Größe und Relevanz erreicht, dass sie auch im Kampf um die US-Präsidentschaft eine Rolle spiele. Daran habe offensichtlich selbst der jüngste Kryptowinter mit einem deutlichen Kursabschlag vom bisherigen Hoch nichts geändert.



Zumal DeSantis nicht der einzige Bewerber als Präsidentschaftskandidat sei, der den Bitcoin auf dem Schirm habe. Bei der Branchenkonferenz Bitcoin 2023 in Miami Beach habe der demokratische Bewerber Robert F. Kennedy Jr. die Digitalwährung in der Vorwoche als "Symbol für Demokratie und Freiheit" bezeichnet. Zudem habe er bei dieser Gelegenheit angekündigt, als erster Präsidentschaftsbewerber in der Geschichte der USA auch Wahlkampfspenden in Form von Bitcoin zu akzeptieren.



In der öffentlichen Wahrnehmung sei der Bitcoin damit endgültig oben angekommen, mit Blick auf den Kurs sei dagegen noch reichlich Luft nach oben. Das positive Momentum der vergangenen Monate habe zuletzt spürbar nachgelassen, Liquiditätsengpässe am Kryptomarkt und gesamtwirtschaftliche Unsicherheit würden seit Wochen auf dem Kurs lasten. Auf lange Sicht bleibe DER AKTIONÄR aber klar bulllish für den Bitcoin. (25.05.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ron DeSantis, Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, hat bei einem Live-Event auf Twitter in der Nacht auf Donnerstag offiziell angekündigt, als Kandidat der Republikaner in den Präsidentschaftswahlkampf einzusteigen zu wollen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Gespräch mit Twitter-Chef Elon Musk und Investor David Sacks sei dabei auch das Thema Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) zur Sprache gekommen.Spätestens seit die amtierende US-Regierung und insbesondere die Börsenaufsichtsbehörde SEC die regulatorischen Daumenschrauben für Krypto-Unternehmen und -Projekte immer weiter anziehe, sei die Frage nach dem richtigen Umgang mit Bitcoin und Co zum Politikum geworden. In der Branche würden sich die Stimmen derer mehren, die vor einer Abwanderung der Firmen ins Ausland warnen würden. Die USA hätten in diesem Fall gedroht den Anschluss verlieren.