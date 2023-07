Börsenplätze Rolls-Royce-Aktie:



Kurzprofil Rolls-Royce Holdings plc:



Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, London Stock Exchange-Symbol: RR) ist eine international tätige Unternehmensgruppe und einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebssystemen und Dienstleistungen zur Nutzung an Land, zu Wasser und in der Luft. Die umfangreiche Produktpalette umfasst unter anderem diverse unterschiedliche Antriebssysteme für die zivile und militärische Luftfahrt, Hubschrauberantriebe, Schiffsbausysteme für Marine-, Handels- und Hochseeschiffe wie auch Fischereifahrzeuge. Außerdem ist der Konzern mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen speziell für nukleare Anwendungen aktiv. Darüber hinaus offeriert Rolls-Royce Dienstleistungen, Service- und Wartungstätigkeiten. (26.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rolls-Royce-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, London Stock Exchange-Symbol: RR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein unerwartet hoher operativer Gewinn im Gesamtjahr sorge bei der Rolls-Royce-Aktie für ein Kursfeuerwerk. Am Mittwoch klettere der Triebwerk-Hersteller zweistellig um gut 18 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit März 2020. Mit dem Ausbruch über das März-Hoch winke dem Automobil-Titel nun ein Anstieg in den 200-Pence-Bereich.Auslöser seien die Prognose-Erhöhungen des Konzerns. Rolls-Royce erwarte für den Betriebsgewinn im Gesamtjahr eine Steigerung um 45 Prozent und damit mehr als doppelt so viel wie von Analysten erwartet.Charttechnisch habe mit dem Bruch des März-Hochs bei 160,60 Pence das Papier eine wichtige Hürde genommen und Kaufsignale im MACD- und im Supertrend-Indikator generiert. Nun sei der Weg bis zum März-Hoch 2020 bei 223,40 Pence frei. Gelinge auch hier der Sprung über diesen Widerstand, habe die Aktie Luft bis zum Februar-Hoch 2020 bei 244,40 Pence.Mutige Anleger greifen zu und sichern sich bei 158 Pence ab, so David Schenk von "Der Aktionär" zur Rolls-Royce-Aktie. (Analyse vom 26.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link