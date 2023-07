Börsenplätze Rolls-Royce-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rolls-Royce-Aktie:

2,146 EUR +20,46% (26.07.2023, 17:21)



LSE-Aktienkurs Rolls-Royce-Aktie:

183,70 GBp +20,34% (26.07.2023, 17:08)



ISIN Rolls-Royce-Aktie:

GB00B63H8491



WKN Rolls-Royce-Aktie:

A1H81L



Ticker-Symbol Rolls-Royce-Aktie:

RRU



LSE-Symbol Rolls-Royce-Aktie:

RR



Kurzprofil Rolls-Royce Holdings plc:



Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, London Stock Exchange-Symbol: RR) ist eine international tätige Unternehmensgruppe und einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebssystemen und Dienstleistungen zur Nutzung an Land, zu Wasser und in der Luft. Die umfangreiche Produktpalette umfasst unter anderem diverse unterschiedliche Antriebssysteme für die zivile und militärische Luftfahrt, Hubschrauberantriebe, Schiffsbausysteme für Marine-, Handels- und Hochseeschiffe wie auch Fischereifahrzeuge. Außerdem ist der Konzern mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen speziell für nukleare Anwendungen aktiv. Darüber hinaus offeriert Rolls-Royce Dienstleistungen, Service- und Wartungstätigkeiten. (26.07.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rolls Royce steigt um 17%, Aktien auf höchstem Stand seit März 2020 - AktiennewsDie Aktien des berühmten Triebwerksbauers, der vorwiegend in der Luftfahrt eingesetzt wird, Rolls-Royce (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, London Stock Exchange-Symbol: RR), steigen heute um 17%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass es für das erste Halbjahr einen Gewinn erwartet, der doppelt so hoch ist wie die Marktprognose, so die Experten von XTB.- Rolls Royce habe außerdem seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2023 auf 1,2 bis 1,4 Milliarden Pfund angehoben, verglichen mit den zuvor geschätzten 0,8 bis 1 Milliarden Pfund. Die Anleger hätten das eingeleitete Kostensenkungs- und Geschäftsoptimierungsprogramm des Unternehmens positiv bewertet, das nach Angaben des Unternehmens schneller als erwartet Früchte getragen habe.- Die Aktien seien auf den höchsten Stand seit März 2020 geklettert. Der Marktkonsens gehe nun von einem Betriebsgewinn für 2023 in Höhe von 934 Mio. Pfund aus, aber es bestehe eine gute Chance, dass dieser angesichts der aktualisierten Prognose des Unternehmens deutlich höher ausfallen werde. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es für die erste Jahreshälfte einen Betriebsgewinn in der Nähe von 650 Millionen Pfund erwarte, gegenüber den erwarteten 328 Millionen Pfund.- Nach der Pandemie habe der Hersteller von Triebwerken für Airbus und Boeing einen Rückgang bei den Aufträgen und den Flugstunden gemeldet, wodurch die Gewinne seiner Reparatur- und Wartungsabteilung deutlich geringer ausgefallen seien. Nach einem Verlust von 4 Mrd. GBP im Jahr 2020 habe das Unternehmen fast 8.500 Mitarbeiter entlassen. Die Unternehmensleitung habe sich heute endlich zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt, die einen höheren Gewinn und Cashflow ankündigen und die höhere Produktivität und Effizienz des Unternehmens widerspiegeln würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link