Tradegate-Aktienkurs Rolls-Royce-Aktie:

3,899 EUR -0,23% (20.02.2024, 15:51)



LSE-Aktienkurs Rolls-Royce-Aktie:

331,40 GBp -0,84% (20.02.2024, 15:38)



ISIN Rolls-Royce-Aktie:

GB00B63H8491



WKN Rolls-Royce-Aktie:

A1H81L



Ticker-Symbol Rolls-Royce-Aktie:

RRU



LSE-Symbol Rolls-Royce-Aktie:

RR



Kurzprofil Rolls-Royce Holdings plc:



Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, London Stock Exchange-Symbol: RR) ist eine international tätige Unternehmensgruppe und einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebssystemen und Dienstleistungen zur Nutzung an Land, zu Wasser und in der Luft. Die umfangreiche Produktpalette umfasst unter anderem diverse unterschiedliche Antriebssysteme für die zivile und militärische Luftfahrt, Hubschrauberantriebe, Schiffsbausysteme für Marine-, Handels- und Hochseeschiffe wie auch Fischereifahrzeuge. Außerdem ist der Konzern mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen speziell für nukleare Anwendungen aktiv. Darüber hinaus offeriert Rolls-Royce Dienstleistungen, Service- und Wartungstätigkeiten. (20.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rolls-Royce-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, London Stock Exchange-Symbol: RR) unter die Lupe.Der britische Triebwerksbauer lege am kommenden Donnerstag frische Geschäftszahlen vor. Hohe Erwartungen würden im Vorfeld für anhaltende Käufe sorgen und die Rolls-Royce-Aktie am Dienstag auf den höchsten Stand seit März 2019 treiben. Derweil kämen auch gute Nachrichten von einem wichtigen Partner aus Indien. Der globale Anbieter von Lieferketten-Lösungen TVS Supply Solutions habe seinen Vertrag mit Rolls-Royce um fünf weitere Jahre bis 2029 verlängert. Die Verlängerung beziehe sich auf das Parts Distribution Centre (PDC) in Singapur, das die wichtigen asiatisch-pazifischen Märkte für den Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce bediene.Im Jahr 2023 sei die Rolls-Royce-Aktie der größte Aufsteiger im FTSE 100 gewesen. Sie markiere an der Londoner Heimatbörse mit 335,40 GBp das höchste Kursniveau seit März 2019. Das Allzeithoch bei 444 GBp stamme aus dem Jahr 2013. Im deutschen Xetra-Handel sei die Rolls-Royce-Aktie heute zeitweilig auf 3,93 Euro gestiegen."Der Aktionär" habe Rolls-Royce Anfang August 2023 zum Kauf empfohlen. Die Aktie habe seinerzeit bei 2,13 Euro notiert. Auch nach dem starken Kursanstieg sei weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden. Das bisherige Kursziel von 4 Euro werde nun auf 4,50 Euro erhöht, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2024)Börsenplätze Rolls-Royce-Aktie: