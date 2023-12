Windows Betriebssystem - es wird weltweit am häufigsten genutzt

Alles begann mit Windows in der Version 3

Das erste Windows-Betriebssystem, das als bahnbrechend galt, war Windows in der Version 3. Er erschien in der ersten Version 3.0 im Mai 1990. Eine spätere Version mit der Bezeichnung 3.11 hat sich etabliert und wurde von vielen Usern sehr lange genutzt.



Von der Digitalisierung zur künstlichen Intelligenz

In den 1990er-Jahren begann das Internet das Leben der Menschen in nahezu allen Bereichen zu verändert. Ganze Branchen unterlagen einem Wandel: Zuerst traf es das Bankwesen und die Versicherungen. Derzeit ist der Handel in Schwierigkeiten: Die Konkurrenz der Online-Kaufhäuser ist günstig und bietet eine schnelle Lieferung. In Großstädten kommen die Artikel mitunter noch am gleichen Tag beim Empfänger an.



Microsoft hat die Entwicklung des Arbeitsplatzes mit dem Betriebssystem Windows maßgeblich mitbestimmt. Nun hat die KI das Potenzial, wieder ganze Branchen umzuwälzen. Es ist wichtig, die Leistung der Betriebssysteme darauf anzupassen. Andernfalls könnte das Unternehmen an Wert verlieren, was sich in der Regel im aktuellen Aktienkurs niederschlägt. Bereits beim Wandel durch das Internet hat sich gezeigt, dass Unternehmen bestraft werden, die den neuen Trend verschlafen. Dass dies nicht passiert, dürfen sich große Konzerne wie Microsoft der Entwicklung nicht verschließen.



KI-Assistenten auch von Microsoft

Microsoft möchte die Zukunft mitgestalten und hat Änderungen angekündigt. So können Kunden künftig in den Programmen des Unternehmens KI-Assistenten nutzen. Für das Büroprogramm Microsoft Office in der aktuellen Version 365 steht seit Ende November mit dem CoPilot ein leistungsfähiger KI-Assistent zur Verfügung. Er arbeitet auf der Basis von ChatGPT. Diese KI ist derzeit auf dem Markt am weitesten entwickelt. Kunden, die Microsoft Office 365 in der Version Enterprise und einem entsprechenden Abo nutzen, haben den KI-Assistenten integriert.



Künstliche Intelligenz - man sollte sich dafür öffnen

Die Künstliche Intelligenz wird aus dem Leben nicht mehr verschwinden. Wer auf dem Markt Bestand haben möchte, sollte sich ihr öffnen. Microsoft hat das realisiert und stellt in seinen Programmen die ersten KI-basierten Tools zur Verfügung. (07.12.2023/ac/a/m)









