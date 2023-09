NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

86,19 USD +2,94% (06.09.2023)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (07.09.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Der Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities rät unverändert zum Kauf der Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) und erhöht das Kursziel.Die Analysten würden feststellen, dass makroökonomischer Gegenwind und ein schwaches Werbegeschäft den ARPU bis 2023 unter Druck gesetzt hätten, was die bedeutenden und wachsenden Anteilsgewinne von Roku überschatte, da sich die Werbeausgaben weiterhin vom linearen Fernsehen zum digitalen Connected TV verlagern würden. Sobald sich die makroökonomischen Trends verbessern würden, sei Roku in der Lage, als führender Anbieter von Plattformen und werbefinanzierten TV-Kanälen zu einer bedeutenden Rentabilität zurückzukehren. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Wendepunkt bei den Werbeausgaben bis zum Jahresende erreicht sein werde, vorausgesetzt, dass es bis dahin keine größeren wirtschaftlichen Veränderungen gebe. Trotz des makroökonomischen Gegenwinds habe Roku durch die Erweiterung einiger seiner wichtigsten Plattform-Subsegmente und die Diversifizierung seines Werbeproduktangebots Widerstandsfähigkeit bewiesen.Der Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities stuft die Apple-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform" ein. Das Kursziel werde von 93 auf 100 USD angehoben. (Analyse vom 07.09.2023)Börsenplätze Roku-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:80,00 EUR -0,46% (07.09.2023, 14:13)