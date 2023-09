NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (07.09.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) von "buy" auf "hold" herab.Loop lobe die Kostenkontrolle unter dem neuen CFO Dan Jedda, sage aber, dass die jüngste Umstrukturierung von Roku das Potenzial für ein langsameres Umsatzwachstum im Jahr 2024 signalisiere. Bei der aktuellen Bewertung der Aktie gebe es weniger Spielraum für Fehler, insbesondere in einem herausfordernden Umfeld für Medien- und Unterhaltungswerbung, da die Streaming-Unternehmen ihren Fokus von Wachstum auf Gewinne verlagert hätten. Trotz der Herabstufung sei Loop der Ansicht, dass Roku als führendes Unternehmen im Connected-TV-Ökosystem für längerfristige Investoren gut positioniert sei.Die Analysten von Loop Capital stufen die Roku-Aktie von "buy" auf "hold" zurück. Das Kursziel laute nach wie vor 85,00 USD. (Analyse vom 07.09.2023)Börsenplätze Roku-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:80,00 EUR -0,46% (07.09.2023, 13:55)