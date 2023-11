NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

85,28 USD +9,45% (03.11.2023, 17:23)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (03.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU).Die Q3-Ergebnisse hätten durchweg über den Schätzungen gelegen, unterstützt durch konservative Prognosen, Umstrukturierungen, eine ASC-606-Revision und den Verkauf von Markenfernsehern, so die Analysten. Sie hätten hinzugefügt, dass sie angesichts der Fortschritte von Roku bei der Fokussierung auf Kosten und freien Cashflow zunehmend positiv auf die Aktie reagieren würden.Die Analysten von Truist bewerten die Roku-Aktie unverändert mit "hold". Das Kursziel werde von 70,00 auf 75,00 USD angehoben. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze Roku-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:79,80 EUR +8,84% (03.11.2023, 17:36)