NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

58,53 USD +0,05% (25.10.2023)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Tom Forte, Analyst von D.A. Davidson & Co., senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU).Der Analyst sehe sich durch weitere Anzeichen für eine Stabilisierung des digitalen Werbemarktes ermutigt, insbesondere durch die jüngsten Kommentare von Snap und den Analystentag von Pinterest im September, passe aber auch sein Aktienmodell angesichts der anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen mit "realistischeren" Erwartungen an. Forte senke außerdem seine Umsatzwachstumsprognose für das Unternehmen von 16% auf 10%.Tom Forte, Analyst von D.A. Davidson & Co., bestätigt das Rating "buy" für die Roku-Aktie. Das Kursziel werde von 102,00 auf 90,00 USD verringert. (Analyse vom 25.10.2023)Börsenplätze Roku-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:54,24 EUR -2,04% (26.10.2023, 10:35)