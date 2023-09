NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

94,25 USD +12,56% (03.08.2023, 15:34)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (06.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Wells Fargo Advisors nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) unter die Lupe.Roku habe Kostensenkungen angekündigt und erwarte einen stärkeren Q3-Umsatz, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Unter der Annahme, dass sich die Umsatztrends fortsetzen würden, würde dies zusammen mit strukturellen Kostensenkungen potenziell zu einem wesentlich höheren bereinigten EBITDA für 2024 führen. Wells Fargo Advisors komme auf fast 300 Mio. USD-plus gegenüber der Schätzung der Straße von 64 Mio. USD. Die Umsatz-/PP-Steigerung sowie wesentliche Kosteneinsparungen durch die Gebühren sollten sich noch stärker auf das bereinigte EBITDA auswirken. Allein beim Personalbestand könnten 70 Mio. USD eingespart werden.Wells Fargo Advisors stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Roku-Aktie mit dem Rating "equal weight" ein und gibt ein Kursziel von 84 USD an. (Analyse vom 06.09.2023)Börsenplätze Roku-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:85,64 EUR +9,64% (06.09.2023, 15:48)