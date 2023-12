Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:

92,47 EUR -1,22% (15.12.2023, 13:21)



NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

102,88 USD +1,18% (14.12.2023, 22:00)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (15.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Benjamin Swinburne, Analyst von Morgan Stanley, erhöht das Kursziel für die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) von 55 auf 65 USD.Benjamin Swinburne erwartet, dass sich das Wachstum der Werbeausgaben im Jahr 2024 beschleunigen werde, da der Einzelhandel und die kommerziellen Medien zunähmen, das vernetzte Fernsehen neue Marktteilnehmer sehe, die vertikalen Ausgaben für Technologie wieder ansteigen würden und zyklische Faktoren wie Politik und Olympische Spiele dazu beitragen würden. Dies würde auf eine Entkopplung des Werbewachstums vom BIP-Wachstum hindeuten, so der Analyst in einer Research Note.Die Verlagerung von Prime Video in den Werbebereich beschleunige wahrscheinlich die Verlagerung der Werbeausgaben vom Fernsehen zum vernetzten Fernsehen, stelle aber auch eine neue Konkurrenz für Anbieter wie Roku und Vizio dar, so das Unternehmen.Benjamin Swinburne, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Roku weiterhin mit "underweight" ein. (Analyse vom 15.12.2023)Börsenplätze Roku-Aktie: