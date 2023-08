NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

91,25 USD -6,40% (03.08.2023, 22:00)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (03.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse der Citigroup:Jason Bazinet, Analyst der Citigroup, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU), erhöht aber das Kursziel.Die Einnahmen von Roku könnten im Jahr 2024 wieder an Fahrt gewinnen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts des 120%-gen Kursanstiegs seit Jahresbeginn sei dies aber im Kurs bereits weitgehend eingepreist. Die Roku-Aktie habe daher nur begrenztes Aufwärtspotenzial.Jason Bazinet, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Roku-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 75 auf 105 USD angehoben. (Analyse vom 03.08.2023)Börsenplätze Roku-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:81,01 EUR -2,88% (03.08.2023, 15:18)