NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

78,05 USD +30,74% (02.11.2023, 21:00)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (03.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von Evercore ISI:Shweta Khajuria, Analystin von Evercore ISI, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) an.Roku habe ein "Beat and Raise"-Quartal gemeldet, so die Analystin einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Evercore ISI habe die Roku-Aktie nach der EPS-Reaktion von der "Tactical Outperform"-Liste des Unternehmens gestrichen. Die Stimmung der Anleger nach den Quartalszahlen sei zunehmend vorsichtiger und obwohl die Visibilität weiterhin gering sei, seien das Umsatzwachstum und die EBITDA-Prognose für das vierte Quartal besser als befürchtet und über den Marktschätzungen ausgefallen. Wenn die jüngste Story ein Anhaltspunkt sei, glaube Evercore ISI, dass sich die Q4-Prognose als konservativ erweisen werde.Shweta Khajuria, Analystin von Evercore ISI, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "in-line"-Rating für die Roku-Aktie bestätigt und das Kursziel habe der Analyst von 75 auf 80 USD erhöht. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze Roku-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:73,25 EUR -0,10% (03.11.2023, 13:33)