Um die einzelnen Risiken zu ermitteln, seien die Daten von rund 70 Unternehmen kombiniert und ihre Minenstandorte mit wissenschaftlichen Studien über den Umfang der Biodiversität verbunden worden. Die Abteilung Investment Insights habe dann eine räumliche Analyse durchgeführt, um die Minenstandorte mit den Daten zur Biodiversität zu vergleichen. Nachdem die Risikoexposition der Unternehmen ermittelt worden sei, sei es an die Bewertung des Grads ihrer Offenlegung anhand globaler Standards gegangen. Die Untersuchung und die anschließende Analyse hätten einen Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit mit den Rohstoffunternehmen geliefert, die zu besseren Geschäftspraktiken bewegt werden sollten.



Eines dieser Unternehmen sei Endeavour Mining (ISIN GB00BL6K5J42/ WKN A3CSCF) gewesen, ein diversifizierter Goldproduzent, mit dem im Juni 2022 Kontakt aufgenommen worden sei. Hauptziel sei es gewesen, ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie das Unternehmen mit naturbedingten Risiken an seinen Produktionsstandorten umgehe.



Das Unternehmen sei auf Bedenken hingewiesen worden, dass die jüngsten Übernahmen des Unternehmens ein erhöhtes Risiko für die Biodiversität darstellen könnten. Darüber hinaus sei betont worden, wie wichtig eine umfassende Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung für alle neu erworbenen Standorte sei und dass alle Standorte einen standardisierten Ansatz für die Biodiversität haben sollten.



Endeavour Mining habe Maßnahmen ergriffen, um die negativen Auswirkungen seiner Bergbauaktivitäten zu verringern. Im Senegal beispielsweise führe das Unternehmen zu Beginn eines jeden Projekts eine Sozial- und Umweltbewertung des Gebiets durch, in dem es den Betrieb aufnehmen wolle. Kürzlich habe das Unternehmen bei einer dieser Bewertungen festgestellt, dass es an einem seiner Standorte den Westafrikanischen Schimpansen gebe, eine vom Aussterben bedrohte Art, die im Senegal unter Naturschutz stehe. Um die Schimpansenpopulation zu schützen und hoffentlich zu vermehren, habe Endeavour Mining eine Sperrzone von etwa 1.500 Hektar eingerichtet, in der kein Bergbau betrieben werden dürfe. Endeavour habe auch seine künftige Strategie näher erläutert und Ziele für die Erhaltung von Land und die Sanierung von Minen genannt.



Der positive Ansatz des Unternehmens zur Verbesserung seiner aktuellen ESG-Strategie lasse hoffen, dass es in der Lage sei, wesentliche Umweltfragen zu bewältigen. Im Rahmen des Engagements seien auch andere wichtige Themen wie Menschenrechte, Klimawandel und Wassernutzung angesprochen worden. Es bleibe spannend, die Fortschritte des Unternehmens in diesem Jahr zu beobachten, um weiteres Feedback zu Strategie und Umsetzung geben zu können.



Ein positives Engagement wie das von Endeavour Mining sei ein wichtiger Faktor, wenn es darum gehe, zu entscheiden, ob eine Investition in ein Unternehmen getätigt oder fortgesetzt werden solle. Die Erzielung von Impact sei folglich sowohl Aufgabe von Aktien- als auch Credit-Investor:innen. (30.05.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Weg hin zu einer Netto-Null-Wirtschaft sorgt für eine erhöhte Nachfrage nach Metallen, so Ella Thomas, Portfolio Analyst bei Schroders.Rohstoffunternehmen sollten die entsprechenden Materialien liefern, die für einen Übergang hin zu Netto-Null wichtig seien. Gleichzeitig hätten entsprechende Unternehmen allerdings Auswirkungen auf die Natur. So seien beispielsweise 2019 beim Dammbruch von Brumadinho in Minas Gerais, Brasilien, 270 Menschen ums Leben gekommen und es seien erhebliche Umweltschäden entstanden. Das verantwortliche Rohstoffunternehmen sei zur Zahlung von 7 Mrd. US-Dollar an die von der Katastrophe betroffenen Gemeinden verurteilt worden.Der Rohstoffsektor sei sehr kapitalintensiv, da Hunderte von Millionen benötigt würden, um ein Projekt von der Exploration bis zur Produktion zu realisieren, weshalb Fremdfinanzierung in diesem Sektor eine große Rolle spiele. Für Credit-Investor:innen sei es daher wichtig, sich über die Auswirkungen der Unternehmen, in die sie investieren würden, bewusst zu sein. Dies helfe auch dabei, Möglichkeiten für ein Engagement zu erkennen.