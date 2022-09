Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Eintrübung und die vielerorts sich weiter verschlechternde Stimmung bei Unternehmen, Konsumenten und an den Finanzmärkten lässt die Rohstoffpreise weiter auf breiter Basis fallen, so die Analysten der DekaBank.



Dies habe zuletzt die Industrie- und die Edelmetalle sowie die Energie- und einige Agrarrohstoffe betroffen. Auch europäisches Erdgas (Dutch TTF) habe sich wieder verbilligt, nachdem es kurzzeitig auf über 300 Euro/MWh angestiegen sei. Die Analysten der DekaBank würden allerdings nicht damit rechnen, dass der Gaspreis in Europa nunmehr zu einem anhaltenden Sinkflug angesetzt habe. Nicht nur Deutschland, auch andere europäische Länder müssten auf absehbare Zeit die gestoppten russischen Erdgaslieferungen ersetzen. Die Nachfrage nach Erdgas in Europa bleibe hoch und das Angebot sei vorerst knapp. Das sollte einen nachhaltigen und starken Gaspreisrückgang im Herbst bzw. Winter verhindern. Doch sei Deutschland inzwischen deutlich besser auf den Lieferstopp aus Russland vorbereitet, als dies noch vor einigen Monaten der Fall gewesen wäre. Deutliche Einsparungen würden aber eine der Grundvoraussetzungen für die Vermeidung einer Gasmangellage im Winter bleiben.



Perspektiven: Das nachlassende Wachstum, die hohe Inflation, die geldpolitische Straffung sowie die europäische Energiekrise seien die dominierenden Themen. Die starke Aufwärtsdynamik bei den Rohstoffpreisen aus den Jahren 2020/21 dürfte sich nicht wiederholen. Bei vielen Rohstoffnotierungen seien die Vor-Corona-Niveaus zunächst weit übertroffen worden, was vor allem den Pandemie-bedingten Lieferketten-, Transport- und Logistikverwerfungen geschuldet gewesen sei. Nun würden sich aber die Sorgen bezüglich einer globalen Rezession mehren. Die Weltwirtschaft werde sich im Lauf der kommenden Jahre auf ein neues Gleichgewicht zubewegen, welches stärkere regionale Produktionsmuster und wohl eine langfristige wirtschaftliche Abkopplung Russlands vom Westen beinhalten werde. Darüber hinaus dürfte der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum nicht mehr die starke Unterstützung durch die Geldpolitik erfahren wie in den vergangenen Jahren, allerdings erhöhe sich die geopolitische Risikoprämie wohl für eine längere Zeit. Die Preise für die konjunktursensiblen Industriemetalle würden mittelfristig durch das moderate globale Wachstum gestützt. Es gelte allerdings zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Volkswirtschaft Rohstoffe September 2022) (16.09.2022/ac/a/m)



