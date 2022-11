Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Abrutschen der USA und Europas in eine Rezession und die wirtschaftliche Abkühlung in China scheinen vorerst ausreichend Berücksichtigung an den Rohstoffmärkten gefunden zu haben, so die Analysten der DekaBank.



Die Rohstoffpreise hätten sich in den vergangenen Wochen in der Tendenz stabilisiert und seien in der Breite nicht weiter gefallen, wie das noch die Wochen zuvor der Fall gewesen sei. Dabei würden die Konjunkturprognosen immer weiter nach unten revidiert, was die Aussichten für die Rohstoffnachfrage dämpfe. Eine Trendumkehr hin zu stärker steigenden Rohstoffpreisen lasse sich für die kommenden Quartale bei diesen wirtschaftlichen Aussichten kaum ableiten. Anders sehe es beim europäischen Großhandelspreis für Erdgas (Dutch TTF) aus. Dieser dürfte sehr bald nach oben drehen, wenn die prall gefüllten Gaslager in Deutschland und anderen europäischen Ländern langsam geleert würden, weil der Gasbedarf fürs Heizen anspringe. Dann werde mehr Gas verbraucht, wieder mehr Gas eingekauft, und der Gaspreis dürfte steigen. Eine Gasmangellage in Deutschland könne bis Ende des Jahres wahrscheinlich abgewendet werden. Aber im Hinblick auf das kommende Jahr sei es dringend notwendig, dass die privaten Haushalte in Deutschland - wie die Industrie - für längere Zeit mindestens 20% ihres Gasverbrauchs einsparen würden.



Perspektiven: Das nachlassende Wachstum, die hohe Inflation, die geldpolitische Straffung sowie die europäische Energiekrise seien die dominierenden Themen. Die Pandemie-bedingten Lieferketten-, Transport- und Logistikverwerfungen seien in den Hintergrund gerückt. Nun würden sich die Sorgen bezüglich einer globalen Rezession mehren. In den USA und Europa werde für das Winterhalbjahr 2022/23 mit einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung gerechnet. Die Weltwirtschaft werde sich im Anschluss, also im Lauf der kommenden Jahre, auf ein neues Gleichgewicht zubewegen, welches stärkere regionale Produktionsmuster und eine langfristige wirtschaftliche Abkopplung Russlands vom Westen beinhalten dürfte. Darüber hinaus dürfte der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum durch die Geldpolitik keine Unterstützung mehr erfahren, allerdings erhöhe sich die geopolitische Risikoprämie wohl für eine längere Zeit. Die Preise für die konjunktursensiblen Industriemetalle würden mittelfristig durch das moderate globale Wachstum gestützt. Es gelte allerdings zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Volkswirtschaft Rohstoffe November 2022) (11.11.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



