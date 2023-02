Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während im Lauf des Januars die Rohstoffpreise in der Breite noch seitwärts tendiert hatten, schickte ab Februar eine erhöhte Unsicherheit bezüglich weiterer US-Leitzinserhöhungen sowie der chinesischen Wirtschaftsentwicklung die Rohstoffpreise auf Talfahrt, so die Analysten der DekaBank.



So hätten die Preise zuletzt sowohl für Energiegüter als auch für Edel- und Industriemetalle nachgegeben. Für den weiteren Jahresverlauf dürfte aber die von den Analysten erwartete Konjunkturerholung zu einer stärkeren Rohstoffnachfrage führen und anhaltenden Preisrückgängen entgegenstehen. In einigen großen Wirtschaftsräumen wie China, den USA oder Europa dürfte die Konjunktur spätestens gegen Mitte des Jahres merklich an Fahrt aufnehmen. Den mit Abstand stärksten Preisrückgang habe in den vergangenen Wochen aber europäisches Erdgas verzeichnet. Der Großhandelspreis sei auf 55 Euro/MWh und damit unter das Niveau zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs in der Ukraine vor einem Jahr gefallen. Die Ausspeicherung aus den überdurchschnittlich gut gefüllten Gaslagern setze sich aber nicht nur in Deutschland, sondern europaweit fort. Das Thema der Versorgungssicherheit werde wohl erst wieder mit dem Näherrücken der Heizperiode im Winter 2023/24 in den Fokus rücken. Im Januar habe der Füllstand der deutschen bzw. europäischen Gasvorräte mit 87% bzw. 80% den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre (jeweils gut 60%) deutlich übertroffen.



Das nachlassende Wachstum, die hohe Inflation, die geldpolitische Straffung sowie die europäische Energiekrise würden zunächst die dominierenden Themen bleiben. In den USA und Europa werde für das Winterhalbjahr 2022/23 mit einer wirtschaftlichen Schwächephase gerechnet. Das chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit moderat bleiben. Das neue globale Gleichgewicht dürfte längerfristig stärkere regionale Produktionsmuster und eine langfristige wirtschaftliche Abkopplung Russlands vom Westen beinhalten. Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum durch die Geldpolitik keine Unterstützung mehr erfahren, allerdings bleibe die geopolitische Risikoprämie wohl für eine längere Zeit erhöht. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Februar 2023) (10.02.2023/ac/a/m)

