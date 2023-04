Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die allgemeine Finanzmarktstimmung prägte zuletzt auch stark die Rohstoffmärkte, so die Analysten der DekaBank.



Der Bankenstress in den USA und in der Schweiz hätten die Sorge vor einer allgemeinen Bankenkrise geschürt und hätten im Zuge der Zunahme der Risikowahrnehmung die Rohstoffpreise bis Mitte März fallen lassen. Eine Ausnahme hätten die Edelmetalle gebildet. Nicht nur, aber vor allem Gold habe von den Krisenängsten profitieren können. Mit Hilfe von schnellen politischen Stützungsmaßen habe man aber Lösungen für die akuten Probleme bei den entsprechenden Banken gefunden, ohne dass bislang aus dem Bankenstress eine Bankenkrise erwachsen wäre. Freilich bleibe noch einiges an Unsicherheit, was auf absehbare Zeit die Rohstoffpreisentwicklung weiter dämpfen werde. Es werde nunmehr immer klarer, dass Inflationsbekämpfung nicht umsonst zu haben sei: Die Straffung der Geldpolitik und die erschwerten Bedingungen für die Investitionstätigkeit würden die Konjunktur stärker bremsen als bislang gedacht und auf der Rohstoffnachfrage lasten. Ohnehin würden sich die Rohstoffpreise in einem Abwärtstrend befinden, der durch die anstehenden konjunkturellen Belastungen eher weiter verstärkt bzw. verlängert werden könnte.



Das nachlassende Wachstum, die hohe Inflation, die geldpolitische Straffung sowie die europäische Energiekrise und der Bankenstress würden zunächst die dominierenden Themen bleiben. In den USA und Europa werde mit einer wirtschaftlichen Schwächephase gerechnet. Das chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit moderat bleiben. Das neue globale Gleichgewicht dürfte längerfristig stärkere regionale Produktionsmuster und eine dauerhafte wirtschaftliche Abkopplung Russlands vom Westen beinhalten. Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum durch die Geldpolitik keine Unterstützung mehr erfahren, allerdings bleibe die geopolitische Risikoprämie wohl für eine längere Zeit erhöht. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe April 2023) (05.04.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >