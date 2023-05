An den Finanz- und Rohstoffmärkten stehe nach wie vor der Schuldenstreit in den USA im Mittelpunkt. Der Disput um die Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze sei immer noch nicht gelöst. Am Montag würden sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, zu einem neuen Spitzengespräch treffen wollen. Die Zeit dränge, denn Anfang Juni drohe ein Zahlungsausfall der US-Regierung - mit voraussichtlich schwerwiegenden Folgen für die Weltwirtschaft.



Die Rohölmärkte stünden ohnehin seit einigen Wochen unter Druck. Für Belastung würden die mauen Konjunkturaussichten sorgen. Dies hänge zum einen an Rezessionsängsten in den USA, ausgelöst durch die starken Zinsanhebungen der US-Zentralbank zur Bekämpfung der hohen Inflation. Zum anderen falle die Konjunkturerholung Chinas nach dem Ende der strengen Corona-Politik bisher eher enttäuschend aus.



Die Angst an den Rohstoffmärkten sei derzeit zwar groß, doch in der Geschichte der USA sei die Schuldenobergrenze bisher stets angehoben worden. Die Wahrscheinlichkeit sei deshalb sehr groß, dass dies auch dieses Mal passiere und die Preise im Anschluss positiv reagieren würden. "Der Aktionär" empfiehlt, etwa bei BP und Respol die aktuellen Kurse zum Kauf zu nutzen, so Michael Diertl.



