Eine Ausnahme in der Reihe von Preisrückgängen stelle der Kakaopreis dar, der deutlich zugelegt habe. Der Preisanstieg dürfte auf Angebotssorgen zurückzuführen sein, da die Zwischenernte in Westafrika aufgrund von trockenem Wetter und angefacht durch die Harmattan-Winde auf dem Spiel stehe.



Angesichts der nur leicht anziehenden globalen Wachstumsdynamik würden die Analysten der DekaBank für die kommenden Quartale kein starkes Anziehen der Nachfrage bei den Industriemetallen sowie dem Energiesektor erwarten. Der weltweite Rohstoffkonsum dürfte auf absehbare Zeit ohne größere Engpässe bedient werden. Lediglich schockartige Produktionseinschränkungen könnten für eine stärkere Verteuerung von Rohstoffen sorgen, was die Analysten der DekaBank jedoch als Teil des Risikoszenarios ansähen.



Ein nur moderates Wachstum, eine strukturell etwas erhöhte Inflation, höhere Zinsen und anhaltende geopolitische Konflikte dürften die Entwicklung in den kommenden zwei Jahren prägen. Die konjunkturelle Schwächephase werde im Verlauf von 2024 überwunden werden. Aber das für den Rohstoffbereich sehr relevante chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit schwach bleiben. Das neue globale Gleichgewicht werde längerfristig von stärkeren regionalen Produktionsmustern geprägt sein und die Weltwirtschaft als Ganzes werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen.



Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden ab Mitte 2024 durch die Geldpolitik etwas Unterstützung erfahren und die geopolitische Risikoprämie könnte wohl für eine längere Zeit erhöht bleiben. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Februar 2024) (12.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresbeginn 2024 überwogen an den Rohstoffmärkten - mit wenigen Ausnahmen - die Preisrückgänge, so die Analysten der DekaBank.Positive Impulse habe man vergebens gesucht. Im Bereich der konjunktursensiblen Industriemetalle seien Zink und Kupfer im Monatsvergleich am stärksten unter Druck geraten. Grund dafür dürfte vor allem die schwächelnde chinesische Konjunktur mit dem angeschlagenen Bausektor gewesen sein, die zu Nachfragesorgen geführt habe.