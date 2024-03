Gründe dafür dürften vor allem in den im historischen Vergleich noch immer überdurchschnittlich gut gefüllten europäischen Gasspeichern sowie dem Auslaufen der Heizsaison liegen. Die Industriemetalle stünden unter dem Einfluss der konjunkturellen Schwäche Chinas. Die Analysten würden aufgrund der nur leicht anziehenden globalen Wachstumsdynamik für die kommenden Quartale kein starkes Anziehen der Nachfrage für Industriemetalle sowie im Energiesektor erwarten. Der weltweite Rohstoffkonsum dürfte auf absehbare Zeit ohne größere Engpässe bedient werden können. Lediglich schockartige Produktionseinschränkungen könnten für eine stärkere Verteuerung von Rohstoffen sorgen, was die Analysten jedoch nur als Teil des Risikoszenarios ansehen würden.



Ein nur moderates Wachstum, eine strukturell etwas erhöhte Inflation, höhere Zinsen und anhaltende geopolitische Konflikte dürften die Entwicklung in den kommenden zwei Jahren prägen. Die konjunkturelle Schwächephase werde im Verlauf von 2024 überwunden werden. Aber das für den Rohstoffbereich sehr relevante chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit schwach bleiben. Das neue globale Gleichgewicht werde längerfristig von stärkeren regionalen Produktionsmustern geprägt sein, und die Weltwirtschaft als Ganzes werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen.



Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden ab Mitte 2024 durch die Geldpolitik etwas Unterstützung erfahren, und die geopolitische Risikoprämie könnte wohl für eine längere Zeit erhöht bleiben. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe März 2024) (12.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Rohstoffmärkten zeichnete sich in den letzten Wochen ein gemischtes Bild ab, so die Analysten der DekaBank.Bei den Edelmetallen habe der Goldpreis ein neues Allzeithoch verzeichnet. Auch der Kakaopreis sei - entgegen des rückläufigen Preistrends bei den Agrarrohstoffen - auf Rekordjagd gewesen. Auf Basis einer Schätzung der Internationalen Kakao-Organisation (ICCO) dürfte sich in diesem Jahr ein klimabedingtes Angebotsdefizit ergeben, wodurch weitere Preissteigerungen nicht ausgeschlossen wären. Im Energiesektor habe sich die Stimmung etwas aufgehellt. Der Rohölpreis habe nach der Meldung einer verlängerten Angebotsverknappung durch die OPEC+ leicht zugelegt, wohingegen der Erdgaspreis weiterhin unter Druck stehe und derzeit unter der Marke von 30 EUR/MWh handele.