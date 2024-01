Immerhin habe der Goldpreis im Dezember ein neues Allzeithoch verzeichnet, aber das Niveau nicht halten können. Zwar werde die Weltwirtschaft 2024 wieder etwas dynamischer wachsen, aber auch zum Handelsstart dieses Jahres fehle es an Impulsen, die den Rohstoffmärkten Aufwind geben könnten. Daher würden die Analysten insbesondere in den konjunktursensiblen Rohstoffbereichen, wie den Industriemetallen, für die kommenden Quartale keine starken Preissprünge erwarten. Denn die Rohstoffnachfrage sollte durch das Rohstoffangebot so gedeckt werden können, dass keine größeren Engpässe auftreten würden.



Sollte es wider Erwarten zu angebotsseitigen Schocks und damit zu Produktionseinschränkungen kommen, könnte dies eine starke Verteuerung der Rohstoffe bedeuten. Diesen Fall würden die Analysten jedoch als Risikoszenario ansehen.



Nur moderates Wachstum, eine strukturell etwas erhöhte Inflation, höhere Zinsen und anhaltende geopolitische Konflikte dürften die Entwicklung in den kommenden zwei Jahren prägen. Die Schwächephase, die in Europa stärker ausgeprägt sei als in den USA, werde im Verlauf von 2024 überwunden werden. Aber auch das für den Rohstoffbereich sehr relevante chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit nur schwach bleiben. Das neue globale Gleichgewicht werde längerfristig von stärkeren regionalen Produktionsmustern geprägt sein, wobei sich die Weltwirtschaft als Ganzes in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen werde. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle.



Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden ab Mitte 2024 durch die Geldpolitik etwas Unterstützung erfahren, und die geopolitische Risikoprämie könnte wohl für eine längere Zeit erhöht bleiben. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Januar 2024) (12.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die Aktien- und Rentenmärkte eine Jahresabschluss-Rally hinlegten, herrschte auf den Rohstoffmärkten eher schlechte Stimmung, so die Analysten der DekaBank.Die Industriemetalle seien in der Breite aufgrund von fortbestehenden konjunkturellen Sorgen um verschiedenen Regionen der Welt und vor allem um China nicht von der Stelle gekommen. Im Energiesektor habe am stärksten der europäische Gaspreis nachgegeben. Weder die beschlossenen Förderkürzungen der OPEC+ noch die abnehmenden Füllstände der Gasspeicher - EU-weit derzeit bei rund 83% und damit im historischen Vergleich weiterhin überdurchschnittlich gut gefüllt - hätten dem Energiesektor preisstützende Impulse geben können.