Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die seit rund einem halben Jahr zu beobachtende Abwärtstendenz an den Rohstoffmärkten hat auch um den Jahreswechsel angehalten, so die Analysten der DekaBank.Für dynamische und breit angelegte Rohstoffpreisanstiege dürfte dieses Umfeld in absehbarer Zeit allerdings nicht sorgen. Zumal das Preisniveau trotz der Rückgänge in den vergangenen Monaten im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau vielfach noch immer recht hoch sei. Die Situation bezüglich der deutschen Erdgasversorgung habe sich zuletzt merklich entspannt und auch der europäische Großhandelspreis sei spürbar gesunken. Die deutschen Gaslager seien dank der milden Witterung mit einem erfreulich hohen Füllstand von rund 90% ins neue Jahr gestartet. Somit habe die Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage in diesem Winter stark abgenommen. In Bezug auf 2023/24 bedeute dies jedoch keine Entwarnung.Das nachlassende Wachstum, die hohe Inflation, die geldpolitische Straffung sowie die europäische Energiekrise würden zunächst die dominierenden Themen bleiben. In den USA und Europa werde für das Winterhalbjahr 2022/23 mit einer wirtschaftlichen Schwächephase gerechnet. Das chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit schwach bleiben. Das neue globale Gleichgewicht dürfte längerfristig stärkere regionale Produktionsmuster und eine langfristige wirtschaftliche Abkopplung Russlands vom Westen beinhalten. Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Entwicklung der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum durch die Geldpolitik keine Unterstützung mehr erfahren, allerdings bleibe die geopolitische Risikoprämie wohl für eine längere Zeit erhöht. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Januar 2023) (13.01.2023/ac/a/m)