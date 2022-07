Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) habe die im Zuge des Kriegsausbruchs verbuchten Gewinne im zweiten Quartal wieder fast vollständig abgeben müssen. Gegenwind sei dabei vor allem aus Richtung des starken US-Dollars gekommen, sodass Euro-Investoren seit Jahresanfang immer noch eine Rendite von rund 8% ausweisen könnten. Die aufkeimenden Rezessionssorgen hätten Gold indes bisher wenig Unterstützung geboten. Denn obwohl Anleger sich zunehmend Sorgen um die Konjunktur machen würden, würden sie - historisch betrachtet untypisch - trotzdem mit weiter restriktiven Zentralbanken rechnen.



Da durch letztere die Realzinsen steigen würden, erfahre Gold Gegenwind. Bleibe die Rezession aus, aber die Inflation hoch, würde Gold als reale Anlage profitieren. Komme die Rezession und die Inflation falle merklich, würde Gold als sicherer Hafen profitieren. Im Basisszenario einer inflationsinduzierten Rezession bleibe das Potenzial für Gold aber vorerst begrenzt. Aufgrund der großen Unsicherheit sei es als Absicherung jedoch weiter wichtiger Bestandteil der Portfolios.



Industriemetalle seien in Q2 gleich doppelt getroffen worden. Zum einen hätten die Rezessionssorgen den Nachfrageausblick belastet. Zum anderen hätten die Lockdowns in China auf die tatsächliche Nachfrage gedrückt. So sei die Aktivität im Wohnungsbau im Mai um 42% ggü. dem Vorjahr zurückgegangen. Kurzfristig stehe der voraussichtlichen Erholung Chinas die wahrscheinliche Rezession im Westen gegenüber, sodass in Summe das Potenzial begrenzt sei. Der langfristige Aufwärtstrend bleibe von all dem unberührt. Dabei würden rohstoffhungrige Investitionen in grüne Technologie, Verteidigung und Lieferketten auf ein darauf unzureichend vorbereitetes Angebot treffen. (Horizonte Q3/2022) (01.07.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rohöl setzte seine Achterbahnfahrt im zweiten Quartal weiter fort, so die Analysten von Berenberg.Der Markt habe zwischen Rezessionsängsten im Westen, den Corona-Lockdowns in China und den Verhandlungen um ein Öl-Embargo der EU geschwankt. Letzteres erfordere in den kommenden Monaten eine großangelegte Umverteilung russischen Öls Richtung Asien. Unabhängig davon dürfte beim Ausbleiben einer Rezession das Angebot auch so schon knapp bleiben. Denn während in den Sommermonaten aufgrund der US-Driving-Season die Nachfrage typischerweise steige, hätten viele OPEC+-Mitglieder jetzt schon Probleme ihre Quoten zu erfüllen. Auch seien die Lagerbestände auf sehr niedrigem Niveau, da der normalerweise saisonalitätsbedingte Aufbau in den vergangenen Monaten ausgeblieben sei. Der Ölpreis und dessen Volatilität dürften daher bis auf weiteres erhöht bleiben.