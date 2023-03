Der deutliche Anstieg der Kapitalmarktzinsen setze dem Goldpreis mächtig zu - die als "sichere Anlage" geltende US-Staatsanleihe stehe in direkter Konkurrenz zum zinslosen "sicheren Hafen" Gold. Habe das Edelmetall am 2. Februar noch ein Neun-Monats-Hoch bei rund 1.960 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) erklommen, sei die Notierung zuletzt bis auf rund 1.810 US-Dollar abgerutscht. Für eine neue Kursrally müssten vermutlich zunächst die Realzinsen - also die Nominalzinsen abzüglich der erwarteten Inflation - sinken. Das sei kurzfristig jedoch nicht in Sicht.



Unter Druck geraten seien auch die Silberpreise. Seit Veröffentlichung der starken US-Arbeitsmarktdaten Anfang Februar habe das Edelmetall knapp 17% nachgegeben - Folge der zuletzt deutlich steigenden US-Realzinsen und des festeren US-Dollars. Mittelfristig könnten sich die Preise jedoch erholen: In Indien seien Ende 2021 erstmals börsennotierte, mit physischem Silber hinterlegte Produkte aufgelegt worden, von denen 2022 bereits Zertifikate im Volumen von rund acht Millionen Feinunzen (31,1 Gramm) verkauft worden seien.



Perspektiven biete auch die industrielle Nutzung: Vergangenes Jahr habe die Solarindustrie 127 Millionen Feinunzen nachgefragt; der Bedarf dürfte 2023 ein Rekordniveau erreichen. Bei gleichbleibendem Wachstum der Fotovoltaik könnte die Solarindustrie bis zum Jahr 2027 rund 20%, bis 2050 gar 85% bis 98% der globalen Silberproduktion abrufen - so eine australische Studie.



Der Preis für Lithiumcarbonat sei in China von seinem Anfang November erreichten Höchststand um 30% gefallen. Ein Grund hierfür dürfte die vorübergehend schwächere Nachfrage nach Elektroautos in China sein. Das chinesische Neujahrfest und das Auslaufen staatlicher Subventionen für den Kauf von "New Energy Vehicles" hätten im Januar 2023 zu einem Rückgang um 48% gegenüber Dezember und um 6,3% gegenüber dem Vorjahr geführt. Obwohl Lithiumcarbonat aktuell rund 140% über dem Fünf-Jahresdurchschnitt gehandelt und 2023 ein Angebotswachstum von bis zu 40% erwartet werde, könnten die Notierungen mittelfristig steigen. Voraussetzung hierfür sei eine stark wachsende globale Nachfrage nach Elektroautos. (Kapitalmarktausblick März 2023) (10.03.2023/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Anders als die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Partnerstaaten (OPEC+) haben die US-Produzenten die Ölförderung nicht wie erwartet erhöht, so die Analysten von Postbank Research.Zuletzt habe die Tagesproduktion um rund 800.000 Barrel (je 159 Liter) unter den Höchstständen gelegen, die vor der Pandemie erreicht worden seien. Erstaunlich, denn die US-Rohölsorte WTI notiere seit Anfang 2021 im Durchschnitt um etwa 40% über dem Durchschnittspreis von 2017 bis 2019. Gleichzeitig sei die Förderung in den USA nach wie vor wirtschaftlich. In diesem Jahr werde WTI im Durchschnitt mit 78 US-Dollar je Fass gehandelt, der Break-Even-Preis betrage 64 US-Dollar. Besonders rentabel sei Schieferöl, wichtigster Wachstumsmotor der US-Rohölproduktion der letzten zehn Jahre. Dessen Förderung rechne sich Schätzungen zufolge aktuell ab 59 US-Dollar.