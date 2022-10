Außerdem würden im Oktober die Verkäufe aus den strategischen Ölreserven der USA auslaufen und Ende des Jahres beginne der Importstopp der meisten EU-Länder für russisches Öl. Auch Produktionsdrosselungen der OPEC-Staaten könnten wieder zu steigenden Ölnotierungen führen.



In der globalen Energiekrise erlebe die Nachfrage nach Kohle eine Renaissance - und habe im September die Notierungen auf Rekordniveau getrieben. Die verstärkte Substitution von Gas durch Kohle sei leicht erklärbar: Im Jahresdurchschnitt habe europäische Kohle ein Viertel des Gaspreises gekostet. Die Drosselung und der Stopp der russischen Gaslieferungen nach Europa hätten zu einem starken Anstieg der weltweiten Gasnotierungen - auch bei Flüssigerdgas (LNG) - geführt. Das EU-Importverbot für russische Kohle, die für 70% der Gesamteinfuhren gestanden sei, sei seit August in Kraft und habe hierzulande zusätzlich zu einem Anstieg der Preise beigetragen.



Die europäische mache zwar nur 5% der globalen Kohlenachfrage aus - doch der Wirkmechanismus "teures Gas, steigende Kohlenachfrage" gelte auch für andere Regionen in der Welt. In Asien hätten die Kohlepreise in diesem Jahr durchschnittlich 50% unter denen für Gas gelegen. Die steigende Nachfrage bei einem im Vergleich zu Europa relativ knapperen Angebot habe im asiatisch-pazifischen Raum zu einem deutlichen Preisschub für Kohle geführt. Während China und Indien Zugriff auf die verbilligte russische Kohle hätten, hätten andere wichtige Abnehmer wie Japan und Südkorea einen Rückgang der Einfuhren verkraften müssen - die Zeit sei zu kurz gewesen, um für Europa gedachte russische Kohle nach Asien umzulenken. Außerdem stocke das Angebot aus Australien, dem weltweit zweitgrößten Kohleexporteur. Das Wetterphänomen La Nina beeinträchtige vorerst die Versorgung.



Der Abwärtstrend beim Gold setze sich fort. Die Feinunze (31,1 Gramm) habe Ende September klar unter 1.650 US-Dollar notiert. Dem Edelmetall setze der Zinsanstieg in den USA zu: Der Leitzins dürfte 2022 und 2023 höher liegen als angenommen. Der kräftige Renditeanstieg 2-jähriger US-Staatsanleihen halte den Goldpreis ebenso im Zaum wie die hohen Realzinsen im 10-jährigen Laufzeitenbereich (1,2%). Das stütze den US-Dollar, der ebenfalls auf dem Preis für Gold laste. Für einen nachhaltig höheren Goldpreis müssten die Märkte zunächst ein Ende des Zinserhöhungszyklus einpreisen. (Kapitalmarktausblick Oktober 2022) (11.10.2022/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die vergleichsweise niedrigen Ölpreise könnten in den kommenden Monaten wieder deutlich anziehen, so die Analysten von Postbank Research.Die Renaissance der Kohle habe die Notierungen weltweit auf Rekordniveau gehievt.Ein Faktor für die Entwicklung von Rohöl- und Benzinpreisen in den USA sei die alljährliche Hurrikan-Saison von 1. Juni bis 30. November. Historischen Zeitreihen zufolge entstehe rund die Hälfte der Stürme, die auf die US-Küsten treffen, bis Mitte September. Vor dem Hurrikan "Ian" sei die Öl- und Benzinproduktion nicht von Naturgewalten beeinträchtigt worden, die Raffinerien hätten bis Ende September ohne sturmbedingte Unterbrechung arbeiten können und die Lagerbestände hätten nicht stark angezapft werden müssen. Zudem seien Kaufpositionen an den Terminmärkten aufgelöst worden, die zuvor aufgrund der Warnungen vor einer ungewöhnlich starken Hurrikan-Saison, die sich bis dahin nicht bewahrheitet hätten, erworben worden seien.