Überraschend günstig im aktuellen Marktumfeld sei europäisches Erdgas. Die Preise für den fossilen Brennstoff zur Lieferung in einem Monat hätten an der niederländischen Handelsplattform TTF Mitte Januar bei rund 52 Euro je Megawattstunde notiert - das niedrigste Niveau seit September 2021. Der Auslöser für die sinkenden Notierungen trotz der vorhergesagten niedrigen Temperaturen in Mitteleuropa seien Meldungen über hohe Lagebestände in China gewesen. Deshalb dürften Lieferungen von verflüssigtem Erdgas (LNG) für Februar und März nach Europa umgeleitet werden.



Hier aber seien die Gasspeicher aktuell zu rund 80% gefüllt. Zum Vergleich: Der saisonale 5-Jahresdurchschnitt liege bei 70%. Mit der erwarteten konjunkturellen Erholung könnte die Nachfrage nach LNG aus China zwischen April und September aber um 9% gegenüber dem Vorjahr zulegen. Auch Indien und Thailand würden wohl deutlich mehr Flüssiggas importieren. In diesem Szenario sei mittelfristig mit einem Anstieg der Erdgaspreise zu rechnen.



Das dürfte auch auf die zuletzt stark rückläufigen Notierungen für US-Erdgas zutreffen. Die Sorte Henry Hub habe an der New Yorker Terminbörse zuletzt noch 2,44 US-Dollar je Million British Thermal Unit (BTU) gekostet - und damit 38% weniger als zum Jahreswechsel. Auch in den USA würden die Temperaturen in diesem Winter über dem langjährigen Mittel liegen. Außerdem bleibe das größte Export-Terminal für verflüssigtes Gas in Freeport nach einem Großbrand bis zum Frühjahr geschlossen. Infolgedessen werde weniger Erdgas exportiert und das Angebot in den USA selbst bleibe größer.



Ein weiterer Grund für die aktuell niedrigen Gaspreise könnten spekulative Leerverkäufe an den US-Terminmärkten sein. Die Positionen würden sich auf einem 3-Jahres-Hoch bewegen und müssten früher oder später durch entsprechende Gegengeschäfte ausgeglichen werden. Ebenso dürfte die Nachfrage nach US-Erdgas aus Europa mit der Wiederinbetriebnahme des Freeport-Terminals mittelfristig die Preise treiben. (Kapitalmarktausblick Februar 2023) (13.02.2023/ac/a/m)







Die Kehrtwende Chinas beim Umgang mit der Corona-Pandemie und die Wiedereröffnung der Wirtschaft wirken sich positiv auf die globale Konjunktur aus, so die Analysten von Postbank Research.In besonderem Maße dürfte der Rohstoffsektor vom Ende der chinesischen Null-COVID-Politik profitieren. Ob Industrie- und Edelmetalle, Eisenerz oder fossile Brennstoffe: Das Reich der Mitte sei weltweit der größte Rohstoffnachfrager. Der absehbar steigenden Nachfrage stehe vielfach noch ein begrenztes Angebot gegenüber. Nach wie vor seien die Rohstoffvorräte an den Börsen vergleichsweise gering, weil die Produktion durch Energieengpässe in Europa und China beeinträchtigt worden sei. Von dieser Marktlage könnte auch die hochwertigere, aber teurere australische Kraftwerkskohle profitieren. Der Handelsstreit zwischen China und Australien habe sich entschärft, das zweijährige Importverbot von Kohle aus "Down Under" sei praktisch aufgehoben.