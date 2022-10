Im Vergleich zu den Futurepreisen in China und Europa sei der australische weniger gefallen. Das könne in Zusammenhang mit den Schwierigkeiten australischer Konzerne gesehen werden, die bei der Produktion Probleme vermelden würden. Das australische Unternehmen Whitehaven Coal Ltd. (einer der größten Kohleproduzent Australiens) habe am Mittwoch einen Produktionseinbruch von 23% im dritten Quartal gemeldet. Den Bergbaubetrieb hätten nasses Wetter, einschließlich Überschwemmungen in Australiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat New South Wales gestört. Das Unternehmen South 32 Ltd. hingegen habe mit Streiks bei den Arbeitnehmern und technischer Probleme an ihren Minen zu kämpfen. Was die dazu veranlasst habe, die Prognose hinsichtlich der Kohleproduktion für das Jahr 2022 abzusenken. Diese Meldungen würden den Preis für australische Kraftwerkskohle relativ weniger fallen lassen.



Die Lage auf dem europäischen Energiemarkt werde u.a. ein wichtiger Aspekt in der künftigen Entwicklung des Preises für Kraftwerkskohle sein. Obwohl die Speicher in Europa gut gefüllt seien, liege der durchschnittliche europaweite Füllstand bei aktuell bei etwa 94%. Jedoch seien die Kapazitäten nicht einmal für diesen Winter ausreichend, wenn der Winter kälter würden und die privaten Verbraucher nicht substanziell ihrer Energienachfrage gegenüber den Vorjahren einsparen könnten. Zudem werde für den Winter 2023 von höchster Relevanz sein, wie zügig die europäischen Staaten LNG-Terminals aufbauen könnten und damit sich am internationalen Gasmarkt koppeln könnten. Denn wenn Europa an diesen Zielen scheitere, werde man, trotz der ambitionierten Klimaziele, u.a. auf die emissionsintensive Kohle verstärkt setzen müssten, mit vorteilhaften Signalen für die Nachfrage nach Kraftwerkskohle.



Der jedoch viel wichtigere Player auf dem Markt sei China. In Q3 habe sich die Schwäche des chinesischen Marktes nochmals manifestiert, denn obwohl mit einem Wachstum von 3,9% QoQ das BIP besser als erwartet abgeschnitten habe, würden sich dennoch strukturelle Probleme bemerkbar machen. Die Preise auf dem Zweitwohnungsmarkt seien im Monatsvergleich so stark gefallen wie seit 2014 nicht mehr, was eine Immobilienkrise widerspiegele. Außerdem sei das Wachstum der Einzelhandelsumsätze mit nur 2,5 Prozent hinter den Prognosen zurückgeblieben, da die strengen Covid-Lockdowns den Konsum weiterhin bremsen würden. Wenn man berücksichtige, dass bald der Winter anbreche, seien das keine erhellenden Aussichten für Chinas Ökonomie und damit den Energiehunger des Landes.



Weitere Kraft könnte der zweitgrößten Ökonomie der Welt durch Maßnahmen im Rahmen Pekings "Blue Sky"-Kampagne genommen werden. Denn Bemühungen Chinas, die Luftverschmutzung durch eine Drosselung der Industrieproduktion in den nächsten fünf Monaten zu kontrollieren, könnten dazu beitragen, dass die Energienachfrage weiter falle. Es werde abzuwarten sein, ob China angesichts der wirtschaftlichen Situation dieses Ziel tatsächlich umsetze. (27.10.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Seit dem Monat August befindet sich der Preis am Markt für Kraftwerkskohle weltweit wieder im Sinkflug, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Seit dem 26.09.2022 sei der dazugehörige Januar Futurepreis in Newcastle (AU) um 8%, in Rotterdam (NL) um 15% und in Zhengzhou (CN) sogar um 20% gefallen. Die Preise würden sich nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau befinden. Das bedeute, dass die Disruptionen auf den Energiemärkten nach dem Ausbruch des russischen Krieges in der Ukraine noch lange nicht vorbei seien, aber es scheine zumindest vorerst eine Verschnaufpause zu geben. Denn die Probleme der Europäer nach der Sanktionierung russischer Kohle und dem gleichzeitigen beinahe Komplettausfall russischer Gaslieferungen seien nach wie vor groß. Das in den USA ansässige Kohlevermarktungs- und Logistikunternehmen Xcoal schätze, dass allein GB und Europa 47 Millionen Tonnen Kohle anderweitig sichern müssten, die bisher aus Russland gekommen seien. Diese Lücke zu schließen, sei enorm schwierig und vor allem teuer. Das habe dazu geführt, dass bevor der Preis an den europäischen Futuresmärkten den gesamten Oktober über gesunken, zunächst bis zum 03.10.2022 um ganze 6% auf 307,35 USD/MT gestiegen sei.