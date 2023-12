Alles in allem dürfte der weltweite Rohstoffkonsum auf absehbare Zeit ohne größere Engpässe bzw. Verspannungen und damit ohne größere Preissprünge durch das Angebot befriedigt werden können. Allenfalls unerwartete, schockartige Produktionseinschränkungen könnten für eine stärkere Verteuerung von Rohstoffen sorgen, was die Analysten jedoch als Teil des Risikoszenarios ansähen.



Niedrigeres Wachstum, eine strukturell etwas erhöhte Inflation, höhere Zinsen und anhaltende geopolitische Konflikte dürften die Entwicklung in den kommenden zwei Jahren prägen. Die Schwächephase, die in Europa stärker ausgeprägt sei als in den USA, werde im Verlauf von 2024 überwunden werden. Aber auch das für den Rohstoffbereich sehr relevante chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit nur moderat bleiben. Das neue globale Gleichgewicht werde längerfristig von stärkeren regionalen Produktionsmustern geprägt sein, wobei sich die Weltwirtschaft als Ganzes in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen werde. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen.



Die Edelmetalle würden ab Mitte 2024 durch die Geldpolitik etwas Unterstützung erfahren, und die geopolitische Risikoprämie könnte wohl für eine längere Zeit erhöht bleiben. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Dezember 2023) (08.12.2023/ac/a/m)







Auf die Rohstoffmärkte wollte die gute Stimmung, die zuletzt an den Aktien- und Rentenmärkten herrschte, nicht so recht übergreifen, so die Analysten der DekaBank.Eine der wenigen Ausnahmen habe der Goldmarkt dargestellt: Die Goldnotierung habe kurzzeitig sowohl in US-Dollar als auch in Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Auch Silber habe im Windschatten von Gold an Wert zugelegt. Ansonsten seien die Rohstoffmärkte eher von Preisrückgängen geprägt gewesen, am stärksten bei Energie. Die Ölpreise hätten im Vormonatsvergleich trotz einer Drosselung der OPEC+-Ölfördermenge nachgegeben. Der europäische Erdgaspreis habe seine leichte Abwärtstendenz fortgesetzt. Die EU-weiten Gasspeicher seien mit 93% überdurchschnittlich gut gefüllt. Bei den Industriemetallpreisen sei es in der Breite südwärts gegangen. Enttäuschende Konjunkturnachrichten aus verschiedenen Regionen der Welt hätten hierzu beigetragen. Zwar werde die Weltwirtschaft im Verlauf von 2024 wieder etwas kräftiger wachsen, doch es fehle an neuen Impulsen für eine deutlich höhere Dynamik. Daher erwarten die Analysten der DekaBank auch auf Sicht der kommenden Quartale kein starkes Anziehen der Nachfrage in den konjunktursensiblen Rohstoffbereichen wie den Industriemetallen. Ähnliches gelte für den Energiesektor.