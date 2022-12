Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der Abschwächung des weltwirtschaftlichen Wachstums überwog an einigen Rohstoffmärkten zuletzt eine gewisse Erleichterung, die sich insbesondere im Anstieg der Metallpreise widerspiegelte, so die Analysten der DekaBank.



Dies habe bei den Industriemetallen damit zusammengehangen, dass sich in China ein etwas lockerer Umgang mit Covid-Infektionen abzeichne. Auch bei den Edelmetallen sei es zu Preisanstiegen gekommen, am stärksten bei Gold und Silber. Diese seien allerdings eher die Folge der fallenden US-Anleiherenditen gewesen. Palladium hingegen, welches vornehmlich im Automobilsektor für Verbrenner verwendet werde, habe unter den Konjunktursorgen gelitten. Erwartungsgemäß hätten die kühleren Temperaturen in Deutschland und Europa für das Hochdrehen der Heizungen und damit zum Abbau der Erdgaslager gesorgt. So sei der Großhandelspreis für europäisches Erdgas im Zuge der erstarkten saisonalen Nachfrage nach oben gedreht. Der Erdgaspreis dürfte in den kommenden Wochen und Monaten weiter ansteigen. Dies gelte nicht unbedingt für die Rohstoffpreise allgemein. Vielmehr dürfte die ausgeprägte globale Wachstumsschwäche in diesem Winterhalbjahr nennenswerten Rohstoffpreisanstiegen in der Breite entgegenstehen.



Das nachlassende Wachstum, die hohe Inflation, die geldpolitische Straffung sowie die europäische Energiekrise würden zunächst die dominierenden Themen bleiben. In den USA und Europa werde für das Winterhalbjahr 2022/23 mit einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung gerechnet. Das chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit schwach bleiben. Das neue globale Gleichgewicht dürfte längerfristig stärkere regionale Produktionsmuster und eine langfristige wirtschaftliche Abkopplung Russlands vom Westen beinhalten. Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Entwicklung der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum durch die Geldpolitik keine Unterstützung mehr erfahren, allerdings bleibe die geopolitische Risikoprämie wohl für eine längere Zeit erhöht. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Dezember 2022) (09.12.2022/ac/a/m)

