Hinzu komme: Die kasachischen Ölexporte sollten wegen technischer Probleme an einem Ölterminal gedrosselt werden. Außerdem würden demnächst der Verkauf von rund 1,2 Millionen Barrel Öl pro Tag aus den strategischen Reserven der OECD-Länder auslaufen. Das Potenzial für Preisrücksetzer der Ölpreise könnte somit begrenzt sein. Auf Sicht von einem Jahr erwarte die Deutsche Bank für die Ölsorte Brent eine Notierung auf dem aktuellen Niveau von rund 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter).



Unterdessen seien die Erdgas- und Strombörsen weiterhin starken Schwankungen ausgesetzt. Ende August habe der Aufwärtsdruck auf die Preise zur Lieferung von Strom in einem Jahr die Notierungen vorübergehend auf Rekordstände getrieben. In Frankreich sei der entsprechende Kontrakt bei 1.225 Euro je Megawattstunde gehandelt worden - ein Anstieg um 50% innerhalb weniger Tage und um mehr als 1.200% gegenüber dem Vorjahr. In Deutschland habe der Kontrakt mit 1.050 Euro je Megawattstunde ebenfalls erstmals über 1.000 Euro notiert.



Die hohe Inflation und die daraus resultierenden Leitzinserhöhungen insbesondere in den USA und Europa sowie ein starker US-Dollar hätten seit März erheblichen Druck auf den Goldpreis ausgeübt. Ein Großteil des Realzinsanstiegs dürfte aber bewältigt sein. Stagflationssorgen und geopolitische Risiken insbesondere durch den Krieg in der Ukraine, der auf absehbare Zeit wohl nicht beigelegt werde, seien gute Argumente für die Krisenwährung Gold. Verstärkte Käufe von Zentralbanken könnten die Notierungen zusätzlich stützen. Die Deutsche Bank prognostiziere für September 2023 einen Anstieg auf 1.875 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).



Obwohl Produktionsausfälle das Kupferangebot begrenzen würden, würden Risiken im chinesischen Immobilienmarkt die Notierungen belasten. Die Deutsche Bank rechne aber mit steigenden Infrastrukturausgaben in China. Allein staatliche Investitionen in das Stromnetz stünden dort für etwa 15% der Kupfernachfrage und dürften kurzfristig spürbar zulegen. Da gleichzeitig soziale Probleme und Wasserknappheit in Südamerika wohl die Kupferproduktion einschränken würden, könnte sich der Preis für eine Tonne Kupfer bis September 2023 auf 9.500 US-Dollar erholen. Dagegen dürfte das Preispotenzial für Kobalt, das seit Mai rund 40% seines Wertes verloren habe, vorerst begrenzt bleiben. Die Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge boome zwar, der zyklische Unterhaltungselektroniksektor leide aber unter einem inflationsbedingten Kaufkraftverlust. (Kapitalmarktausblick 09/2022) (12.09.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Weltweit anziehende Preise bei Erdgas seit Juni und fortbestehende Lieferengpässe, aber auch hohe Notierungen bei Kraftwerkskohle dürften die Nachfrage nach Rohöl für die Stromerzeugung im Winter hoch halten, so die Analysten von Postbank Research.Außerdem könnte sich eine Erholung der chinesischen Wirtschaft am Ölmarkt bemerkbar machen und die Folgen einer drohenden Rezession in Europa überkompensieren. Gleichzeitig bleibe das Angebot um Rohöl begrenzt. In den USA seien zuletzt die Lagerbestände weiter gesunken, und die Produzenten dort würden nach wie vor eine strikte Kostendisziplin an den Tag legen. Auch die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Partnerstaaten (OPEC+) würden die eigenen Förderziele nicht erreichen - und hätten zudem beschlossen, die Produktion sogar noch weiter einzuschränken, um nach eigener Aussage einen volatilen Markt zu stabilisieren. Saudi-Arabien habe erst vor kurzem die Möglichkeit von Produktionskürzungen ins Spiel gebracht, da die momentanen Preise Fundamentaldaten wie die anhaltend hohe Nachfrage nicht widerspiegeln würden.