Als Krisenwährung habe der Goldpreis von den jüngsten Marktturbulenzen, der Neubewertung der Leitzinserwartungen in den USA und der Eurozone sowie einer sinkenden Risikobereitschaft der Anleger profitiert. Das Edelmetall habe vorübergehend mehr als 2.000 US-Dollar je Unze (31,1 Gramm) gekostet. Der Preis sei auch dank der Nachfrage nach börsengehandelten, mit Gold hinterlegten Zertifikaten auf den höchsten Stand seit gut einem Jahr geklettert. Rückenwind hätten die US-Goldnotierungen auch von einer moderaten Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro und dem Yen erhalten.



Kurzfristig dürfte sich der Goldpreis weiterhin an den Konjunkturerwartungen der Marktteilnehmer und der Entwicklung der Anleiherenditen orientieren. Die Aussicht, dass der Leitzinsgipfel in den USA fast erreicht sei und die US-Notenbanker bereits im kommenden Jahr wieder mit Leitzinssenkungen rechnen würden, könnte die Goldnotierungen auch bei einer wieder wachsenden Risikobereitschaft der Marktteilnehmer weiter stützen.



Aufhellen könnten sich im Verlauf des Jahres die Perspektiven für Aluminium. Das Industriemetall habe 2022 nach einer Rekordproduktion von 40,2 Millionen Tonnen in China bei gedämpfter Nachfrage zu den Rohstoffen mit der schwächsten Performance gehört. Die Notierungen seien um 16% gegenüber dem Vorjahr gesunken.



Das könnte sich grundlegend ändern - nicht nur, weil die US-Regierung Aluminium und Aluprodukte aus Russland inzwischen mit 200% Einfuhrzollen belege. Mit dem Ende der Null-COVID-Politik in China sei die größte Bremse für eine höhere Nachfrage aus dem Weg geräumt. Gleichzeitig werde dort die Angebotsseite durch Stromrationierungen belastet. Das habe bereits dazu geführt, dass derzeit rund 8% des chinesischen Angebots abgeschaltet seien - eine Lage, die noch Monate andauern könnte. Außerdem sei der Anreiz für chinesische Anbieter gering, für Exporte die Produktion zu erhöhen. Aktuell seien die Preisunterschiede zwischen den Metallbörsen in Shanghai und London zu vernachlässigen. (Kapitalmarktausblick 04/2023) (11.04.2023/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Neue Sorgen um die globale Konjunktur im Zusammenhang mit den Turbulenzen im Bankensektor in den USA und der Schweiz haben zuletzt auch die Notierungen von Energierohstoffen belastet, so die Analysten von Postbank Research.Europäisches Erdgas zur kurzfristigen Lieferung habe sich an der niederländischen Terminbörse deutlich verbilligt und erstmals seit Juli 2021 unter 40 Euro je Megawattstunde notiert. Die Preise für Rohöl der Nordseesorte Brent und der US-Sorte WTI seien im März vorübergehend unter die Marke von 75 bzw. 70 US-Dollar auf ein 16-Monats-Tief gefallen.