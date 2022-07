Chinas Wirtschaft befinde sich seit den Lockerungsmaßnahmen in einem Rebound. Das werde vor allem anhand der PMI Daten für das verarbeitende Gewerbe deutlich. Im April sei der Index noch auf 46 gefallen, was eine schrumpfende Auftragslage des verarbeitenden Gewerbes impliziere. Anschließend sei der Indexwert im Mai auf 48,1 und im Juni schließlich auf 51,7 gestiegen. Jedoch werde der Rebound der Industrie den Verlust während der schwerwiegenden Lockdowns in Chinas Metropolen nicht kompensieren können. Darauf weise auch die Bloomberg-Schätzung für das noch unveröffentlichte 2. Quartal des chinesischen BIP-Wachstums hin, welches bei -1,5% liege. Auch die chinesische Führung habe den Ernst der Lage erkannt, denn der Ministerpräsident Li habe ungewöhnlich direkt die schwache Lage der chinesischen Wirtschaft im Rahmen einer Krisensitzung betont. Li habe gesagt, die Wirtschaft stehe in mancher Hinsicht schlechter da als im Pandemie-Jahr 2020. Bloomberg zufolge erwäge daher das chinesische Finanzministerium, den lokalen Regierungen den Verkauf von Sonderanleihen in Höhe von 1,5 Billionen Yuan (220 Milliarden USD) zu gestatten, um über Infrastrukturprojekte im ganzen Land in der 2. Jahreshälfte die Wirtschaft anzukurbeln. Dabei greife die Staatsführung auf ein altes Rezept zurück, um eine Wirtschaft anzukurbeln, die von Covid-Schließungen und einem Einbruch des Immobilienmarktes betroffen sei. Die Nachrichten von einem möglichen fiskalpolitischen Stimulus seien von den Händlern an den Rohstoffbörsen wohlwollend vernommen worden, sodass seit Anfang Juli die Preise für Metalle in der Talfahrt eine Pause eingelegt hätten. Der Abwärtstrend habe allerdings nicht durchbrochen werden können.



Steigende Zinsen und Covid



Kurzfristig bedeute der Trend hin zu fallenden Preisen, dass die Rohstoffhändler nicht daran zu glauben schienen, dass das Infrastruktur-Programm Chinas maßgeblich das Wachstumsbild der Wirtschaft umkehren könne. Zum anderen bringe es den Pessimismus zum Ausdruck, ob die Rohstoffhändler tatsächlich vollumfänglich von den kolportierten 220 Mrd. USD-Spritze profitieren würden. Denn die Pläne, die bis jetzt an die Medien durchgesickert seien, würden besagen, dass China neben klassischer Infrastruktur bestehend aus Autobahnen, Brücken, Gebäuden usw. dieses Mal auch auf digitale Infrastruktur in Form von Glasfaserleitungen und Daten-Zentren setzen wolle. Aber der wohl wichtigste Grund für die Trägheit der Rohstoffpreise sei die sich insgesamt verschlechternde Stimmung der Konjunktur in den wichtigsten Industriestaaten. Im Umfeld steigender Zinsen und Preise würden viele Manager im verarbeitenden Gewerbe die Situation im Übergang vom Mai zum Juni in allen großen Industrienationen (ausgenommen China) als verschlechtert einschätzen. Noch seien alle PMI-Werte knapp über der wichtigen Indexmarke von 50. Jedoch zeichne sich in den meisten Staaten ein fallender Trend ab, der schon seit April im Gange sei. Es sei entsprechend fraglich, ob China mit seinem Stimulus in der Lage sein werde, die allgemeine Abkühlung der Rohstoffnachfrage (vor allem in der Eurozone und in den USA) etwas Fundamentales entgegenzusetzen.



Fazit und Ausblick



Chinas Politik könnte den Bärenmarkt bei Metallen zumindest vorerst verlangsamen, aber die Aussichten für die Nachfrage in dem Land, das etwa die Hälfte des weltweiten Verbrauchs von diversen Metallen auf sich vereine, seien allgemein verhalten. Angesichts der wenig rosigen Nachfrageaussichten in westlichen Staaten, könnte sich Chinas Wirtschaft auf fallende Rohstoffpreise einstellen. Jedoch dürfte die Freude über geringe Rohstoffpreise nur von kurzer Dauer sein, denn im Umfeld der nach wie vor strikt umgesetzten Null-Covid-Strategie würden weitere Lockdowns drohen. Der Staat versuche diese zwar auf einzelne Wohnblocks und Stadtteile zu limitieren, jedoch seien stadtweite Lockdowns wie im Frühjahr nicht auszuschließen. Ob in dem Umfeld Arbeiter auf die Straßen dürften, um die Infrastrukturprojekte zu realisieren, bleibe abzuwarten. (14.07.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind die Preise aller wichtigen Rohstoffe für die Industrieproduktion sprunghaft angestiegen, denn Russland, einer der größten Exporteure von wichtigen Metallen, steht im Fokus von Sanktionen seitens vieler westlicher Industriestaaten, so Tariq Chaudhry, Junior Economist bei der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".Die Rohstoffpreise hätten ihren Höhepunkt schon Anfang März erreicht. Anschließend hätten die rigorosen Lockdown-Maßnahmen Anfang März in China zu einer Abkühlung der Preise geführt. Denn China sei de facto der größte Produzent industrieller Produkte, daher würden viele Rohstoffe äußerst sensibel auf Entwicklungen in China reagieren. Zum Höhepunkt der Lockdown-Maßnahmen im April seien laut Nomura 45 chinesische Städte mit etwa 373 Mio. Menschen von unterschiedlich schweren Stufen von Eindämmungsmaßnahmen im Rahmen der Zero-Covid-Strategie betroffen gewesen. Mitte Mai seien bei merklich gefallenen Infektionszahlen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus Lockerungen in den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus schrittweise zugelassen worden. Die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz habe zum Höhepunkt der Delta-Variante der Corona-Infektion etwa am 16. April 26.394 betragen, um zum 15. Mai bereits auf 2.372 gefallen zu sein.Fiskalpolitische Impulse