Die Entwicklung an den Kapitalmärkten belaste die Notierungen ebenfalls: Das Interesse an börsengehandelten, mit Gold hinterlegten Produkten lasse weiterhin zu wünschen übrig. Insbesondere in den USA hätten Anleger seit Ende Juni innerhalb von vier Wochen Zertifikate im Gegenwert von mehr als 100 Tonnen Gold abgezogen. Die Anbieter hätten an 17 aufeinander folgenden Tagen Abflüsse verzeichnet. Zuvor hätten sich schon die globalen Bestände im Juni netto um 28 Tonnen und im Mai um 53 Tonnen verringert. Auch an den Terminbörsen hätten einige Anleger das Weite gesucht: Die Netto-Kaufpositionen spekulativ orientierter Investoren seien in den vergangenen beiden Wochen um rund 5 Millionen Unzen gesunken und somit auf das niedrigste Niveau seit etwa drei Jahren gefallen.



Nach Einschätzung der Deutschen Bank hätten viele Anleger offenbar wegen des gestiegenen Kapitalmarktzinsniveaus Staatsanleihen als Alternative zu Gold betrachtet. Außerdem würden viele Großinvestoren in Zeiten hoher Volatilität dazu neigen, Positionen auch in Gold zunächst glattzustellen und Liquidität aufzubauen. Mittelfristig könnten diese Investoren aber wieder an den Goldmarkt zurückkehren und die Preise stützen. Immerhin sei Ende Juli der Preisverfall gestoppt worden. Zuletzt habe sich die Goldnotierung wieder deutlich stabilisiert und nahe der Marke von 1.770 US-Dollar notiert. Nach schwachen Konjunkturdaten würden die Marktakteure nun weniger robuste Leitzinsschritte der US-Notenbank Federal Reserve (FED) einpreisen. Seit Jahresbeginn hätten Anleger mit ihren Goldinvestments in US-Dollar aber immer noch rund 3% eingebüßt.



Stark unter Druck stehe auch der "kleine Bruder" des Goldes: Mit gut 18 US-Dollar je Feinunze habe Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) zuletzt auf einem 2-Jahrestief notiert. Das Minus seit Jahresbeginn betrage 19% in US-Dollar und 10% in Euro. Silber leide ebenso wie Industriemetalle unter den Rezessionsängsten der Anleger, die deshalb insbesondere in den USA ihre Bestände abbauen würden. Mit der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen in China und infolge einer vermutlich wachsenden Nachfrage nach Silber im Bereich Erneuerbare Energien könnte hier mittelfristig Aufwärtspotenzial bestehen.



Unterdessen hätten im Juli Turbulenzen am Immobilienmarkt in China zu einem Kursrutsch bei Eisenerz geführt: Erstmals seit acht Monaten seien die Preise vorübergehend unter die Marke von 100 US-Dollar je Tonne gesunken. Eisenerz sei ein Grundstoff in der Stahlerzeugung, die in China zuletzt auf ein 4-Monats-Tief gesunken sei. Der Preiseinbruch sei erfolgt, nachdem sich Käufer von Immobilien in zahlreichen chinesischen Städten kollektiv geweigert hätten, Kredite zu bedienen, solange der Bau ihrer Wohnungen nicht fortgesetzt werde, der auch wegen Pandemiebeschränkungen gestockt habe. Hilfsmaßnahmen der chinesischen Regierung für den Immobilienmarkt dürften aber die Nachfrage und damit auch die Preise für Eisenerz in den kommenden Wochen stützen. (Ausgabe August 2022) (05.08.2022/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Weder der Krieg in Europa noch die Inflation oder die wachsenden Rezessionsrisiken in den USA konnten zunächst den Abwärtstrend stoppen: Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) ist im Juli vorübergehend auf ein 16-Monats-Tief von 1.681 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gefallen, so die Analysten von Postbank Research in der aktuellen Ausgabe von "Kapitalmarktausblick".Die Gründe für die jüngste Entwicklung seien vielfältig: Infolge der starken Aufwertung des US-Dollar in den vergangenen Wochen sei das Edelmetall für Schmucknachfrager und Anleger in Währungsräumen außerhalb der USA kostspieliger geworden. Die Erhöhung der Importzölle auf Gold in Indien von 7,5% auf 12,5% Anfang Juli dürfte dort die Nachfrage weiter verringern.